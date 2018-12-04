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الرئيس الإيراني يهدد بوقف صادرات النفط من الخليج !

الرئيس الإيراني يهدد بوقف صادرات النفط من الخليج !
http://almnatiq.net/?p=664420
المناطق - الرياض

نقل الإعلام الإيراني اليوم الثلاثاء تهديداً للرئيس الإيراني “حسن روحاني”، زعم فيه وقف صادرات النفط الخليجية في حال منعت إيران من بيع نفطها.

وقال روحاني في خطاب أمام حشد من أهالي مدينة “شاهرود” التابعة لمحافظة سمنان شرق إيران: “سنواصل بيع نفطنا ولن يكون بمقدور أحد منعنا”.

وتبجح أن على الولايات المتحدة أن تعرف أنه ما لم تتمكن إيران من تصدير النفط، فلن يتمكن أي بلد من تصدير النفط من الخليج.

وكانت أمريكا قد فرضت دفعة من العقوبات الاقتصادية على النفط الإيراني ودخلت حيز التنفيذ في الرابع من شهر نوفمبر المصرم.

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