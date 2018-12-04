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اختتام الأنشطه الطلابية لعمادة السنة التحضيرية ” شطر الطالبات ” بجامعة نجران

اختتام الأنشطه الطلابية لعمادة السنة التحضيرية ” شطر الطالبات ” بجامعة نجران
http://almnatiq.net/?p=664457
المناطق - نجران

اختتمت لجنة الأنشطة الطلابية بعمادة السنه التحضيرية بشطر الطالبات في جامعة نجران أنشطتها الطلابية خلال هذا الفصل بإقامة حفل على مسرح السنة التحضيرية، وذلك بحضور وكيلة العمادة الدكتوره فاطمة عسيري، وحضور عدد من عضوات هيئة التدريس و الطالبات.
واشتمل الحفل على عدة فقرات تمثلت في مقدمة ثم تلاها آيات من الذكر الحكيم، و بعدها ألقت وكيلة العماده الدكتوره العسيري كلمة حثت فيها الطالبات على الاجتهاد و المثابرة نحو الأفضل، مشيرة إلى أن العمادة حرصت على تنوع الأنشطة بما يخدم الطالبات ويكسبهن مزيداً من المهارات العلمية.
بعد ذلك تم عرض مادة علمية عن الانشطة التي أقيمت خلال الفصل الأول، وتكريم للطالبات المتفوقات والمشاركات بالأنشطة.

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