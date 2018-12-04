مذكرة تفاهم لأنشاء أكاديمية وطنية للتدريب النسائي في الخبر

المناطق - الخبر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد التويجري على أهمية تأسيس اكاديمية للتدريب النسائي تلبي احتياجات المملكة من الكفاءات السعودية المدربة والمؤهلة تأهيلا عاليا في العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي.

وقال بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم التي جمعت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” و المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في شركة كليات التميز و جهات حكومية أخرى والتي شهدها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب امير المنطقة الشرقية الاثنين الماضي وذلك على هامش المنتدى السنوي الرابع “اكتفاء” الذي نظمته شركة أرامكوا السعودية في مركز الظهران الدولي قال بأن هذه الأكاديمية التي ستقام في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية ستكون من الأكاديميات الوطنية الرائدة في البلاد.

وأضاف بقوله بأن هذه الأكاديمية تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وإنطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالمسؤولية الإجتماعية والمواطنة، والتزاما بتعزيز قدرات الجيل الناشئ وتطويرها، مشيرا إلى أن الشركاء رغبوا في تأسيس الأكاديمية الوطنية الرائدة وتشغيلها وتنظيمها من خلال توفير أوجه الدعم المالي والإداري والاستشارات الفنية المتعلقة بخبرتها وتجاربها الناجحة ومواردها المتميزة في قطاع التدريب الفني ايمانا بمبادئ المواطنة والتزامها بتطوير المجتمعات المحلية .

وأشار الدكتور التويجري إلى ان هذه الأكاديمية هي جهة غير ربحية مستقلة قانونياً، ويشغلها ويديرها ويشرف عليها من قبل مجلس الأمناء، لتقديم التدريب والدروس باللغة الانجليزية لتحقيق غاية أساسية وهي تخريج كوادر نسائية سعودية ماهرة، وتقديم برامج تدريبية تلبي احتياجات المملكة العربية السعودية من كفاءات نسائية سعودية مؤهلة في مجالات مختلفة على أن تُعزز تلك البرامج بالتدريب على رأس العمل،والحصول على اعتمادات وشهادات دولية لضمان مطابقة كفاءات خريجات الأكاديمية للمعايير العالمية، إضافة إلى أن تكون الأكاديمية حاضنة لبرامج تخصصية متنوعة و تهيئة بيئة مناسبة لتدريب وتطوير المرأة السعودية،

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز ( الجهة المشرفة على هذه الأكاديمية) إلى أن التدريب في هذه الأكاديمية سيهدف إلى تعزيز مبادئ السلامة في مكان العمل، والتأكيد على أهمية التقيّد بأخلاقيات العمل المثلى، والإنضباط الشخصي والمهني من خلال الدروس في قاعات الدراسة والأنشطة والبرامج غير المرتبطة بالمنهج الدراسي بعد إنتهاء ساعات التدريب بالمركز