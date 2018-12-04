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غداً .. مستشفى النور بمكة ينفذ أربعة مبادرات تطوعية تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع

غداً .. مستشفى النور بمكة ينفذ أربعة مبادرات تطوعية تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع
http://almnatiq.net/?p=664459
عادل الزهراني -مكة المكرمة

ينفذ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمةً غداً ” أربعة ” مبادرات تطوعية وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع 2018 وتحت شعار #تطوعي_صحة 2.

وقال مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز بن حمدي الجهني سيتم تفعيل المبادرات في (4 ) مواقع منها (مجمع مكة مول ) و (حديقة الحسينية المجاورة لمدينة الملك عبدالله الطبية ) وفي موقع متخصص للجالية البرماوية ) وأيضاً ( داخل المستشفى ) مبيناً أنه تم اختيار لكل الأدارات والأقسام المشاركة عنوان للمبادرة ومن ضمن هذه العناوين (أنا ممرض عائلتي ) ( من اجلكم جئنا ) ( تطوعي صحة وسلوكك صحة ) ( وسائل التواصل الاجتماعي وآثارها على المجتمع ) ( ثورة الألعاب الالكترونية )( تطوعي علشانك و لتقليل مدة انتظارك ) ( ماذا تعرف عن تخصص الرعاية التنفسية ) ( تطوعي من اجل قلب ) ( اساليب الحياة الصحية للجاليات ) ( صيدلي صمام أمان للمجتمع) ( تطوعي لجراحة اليوم الواحد دون انتظار) ( تطوعي مساند للفرق الطبية )( دمك حياة لغيرك ) ( عيادة الجلدية المتنقلة ) ( أسناني صحتي ) ( تهمنا صحتكم_وتسعدنا توعيتكم).
وأصاف الدكتور الجهتي سيشارك في المبادرة عدد من القيادات و العاملين المتطوعين بالمستشفى الذي تجاوز عددهم ( 251 ) متطوعاً تماشيا مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تحث بعض من أهدافها على تعزيز الصحةبالمجتمع والتحفيز على التطوع ونشر الفائدة العائدة على الفرد والمجتمع وستكون هناك مشاركة متميزه في العمل من الإعلام الذي له دور فعال في نقل هذه المبادرة إعلامياً.

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