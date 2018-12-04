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لجنة المساهمات العقارية “تصفية ” تعتمد وسائل التبليغ الإلكترونية

لجنة المساهمات العقارية “تصفية ” تعتمد وسائل التبليغ الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=664473
المناطق - واس

أقرت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” وسائل التبليغ الإلكترونية رسمياً لتبليغ أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة بحقهم .
وتضمن قرار اللجنة اعتماد استعمال الوسائل الإلكترونية التالية في تبليغات اللجنة :
– الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق .
– البريد الإلكتروني .
– التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
وأشارت اللجنة أنه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه .
وأكد الأمين العام لـ ” تصفية ” حمزة العسكر، أن اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغ يساعد على سرعة انجاز المساهمات وإعادة الحقوق ،مشيراً إلى أن ذلك يأتي ذلك ضمن جهوده اللجنة الرامية لتحقيق مبادرة التحول الرقمي كركيزة للتحول الوطني وتحقيق رؤية 2030م .
وشدد العسكر على ضرورة تحديث بيانات جميع الأطراف باستمرار لدى “أبشر” تفادياً لصدور التبليغات على أرقام قديمة وغير محدّثة وبالتالي صدور القرارات الغيابية دون علمهم، حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات المتبعة عادة بعد التبليغات المعتمدة سابقاً في الأنظمة القضائية مباشرة بعد التبليغ الإلكتروني.

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