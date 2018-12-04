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أمير الجوف يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة

أمير الجوف يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=664480
الجوف - محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة شكر بن عبدالعزيز الشمري.
واطلع سمو أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال على سير العمل الرقابي في فرع الهيئة بمدينة سكاكا ومحافظة القريات ، مستمعاً سموه عن
مهام الفرع الرقابية والحالات التي يباشرها.
وفي نهاية الاستقبال, ثمّن سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها، مقدماً شكره للعاملين فيها، متمنياً لهم التوفيق .

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