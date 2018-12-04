اختتام البرنامج التدريبي الخاص بمبادرة “تمكين النساء من الفئات المستهدفة للصندوق الخيري الاجتماعي”‎

المناطق - الرياض

اختتم الصندوق الخيري الاجتماعي بالتعاون مع أكاديمية نفيسة شمس للفنون والحرف البرنامج التدريبي الخاص بمبادرة “تمكين النساء من الفئات المستهدفة للصندوق الخيري الاجتماعي” والتي استهدفت تدريب وتمكين عدد 200 سيدة سعودية من مستفيدات الضمان الاجتماعي وفئات القدرات الخاصة في عدة مسارات تدريبية تشمل فن مهارة الخياطة ، التطريز الآلي، تنسيق الأزهار وفن الديكوباج، ويتضمن كل مسار مجموعة من الدورات التدريبية الأساسية وهي (أسس فن تصميم الأعمال الفنية ، فن مهارة الخياطة / التطريز الالي، التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نموذج العمل التجاري وبرنامج صقل المهارة وبرنامج الاستشارات الخاصة بمشروع المتدربة الخاص)، كما أثمرت هذه الشراكة عن إلحاق خمسة عشر سيدة من المتدربات في برنامج العمل من المنزل التابع لأكاديمية نفيسة شمس وتوظيف إحدى المتدربات كمدربة لدى الأكاديمية في مسار التطريز الآلي والخياطة.

‎وقد أبدت المتدربات حماسهن لبدء مشاريعهن الخاصة كما بادرت بعض المتدربات بإنشاء حساباتهن الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجاتهن وتسويقها، مثمنات للصندوق الخيري الاجتماعي هذه المبادرة راغبين في الحصول على المزيد من البرامج التي تطور مهاراتهن في هذا المجال.