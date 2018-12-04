جامعة القصيم تُنظم مؤتمر «التعصب الرياضي.. الآثار والحلول» .. غداً

تُنظم جامعة القصيم مؤتمر «التعصب الرياضي.. الآثار والحلول» يوم غداً الأربعاء الموافق 1440/3/27هـ، بمقر المدينة الجامعية بالمليداء، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وبمشاركة 18 بحثا في مجال التعصب الرياضي .
ويناقش المؤتمر عدة محاور لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي على النحو الآتي: المحور الأول: الآثار السلبية لظاهرة التعصب الرياضي على تطور الألعاب والرياضات في المملكة، وتأثير ذلك على تميزها وقدرتها على المنافسة محليًّا ودوليًّا.
المحور الثاني: دور المؤسسات التعليمية والتربوية والأندية الرياضية ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة في توعية أفراد المجتمع، خاصة الجماهير الرياضية بمخاطر التعصب الرياضي، وأهمية إشاعة الأخلاق الرياضية والتنافس الشريف بين الأندية وجماهيرها.
المحور الثالث: علاقة وسائل الإعلام، وأوعية التواصل الاجتماعي بزيادة التعصب الرياضي، ودور مدونات أخلاقيات الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامي المهني في مكافحة التعصب وآثاره.
المحور الرابع: دور الأنظمة والقوانين في الحد من ظاهرة التعصب الرياضي، والآليات والإجراءات الكفيلة بضمان تفعيل هذه الأنظمة والقوانين وتنفيذها، وقد تم اختيار ثمانية عشر بحثا للعرض في جلسات المؤتمر.
كما يتخلل المؤتمر بعض الفعاليات المصاحبة ومنها الجلسة الرئيسية بحضور وكيل شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة الدكتور رجاء الله السلمي، والأستاذ الدكتور علي الجفري، عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني سابقا، وعميد كلية التربية في جامعة جدة، ورئيس الغرفة التجارية الأستاذ عبدالعزيز الحميد، بالإضافة إلى الجلسات العلمية التي ستعرض فيها الأبحاث المنتقاة من قبل اللجنة العلمية المتخصصة بالمؤتمر، وتنتهي فعاليات المؤتمر بعرض التوصيات العامة.
من جهته، ذكر الدكتور عبدالعظيم بن سعود بن سمار العتيبي أمين اللجنة العلمية بالمؤتمر، أن اللجنة استقبلت أكثر من 44 بحثا علميا خلال الفترة التي تم الإعلان عنها، وقد تم فحصها من قبل اللجنة العلمية بالمؤتمر، ثم تقييمها من قبل محكمين من داخل وخارج الجامعة، حيث تم قبول الأبحاث العلمية التي تتناول موضوع ومحاور المؤتمر بشكل تخصصي.
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