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برعاية سمو الأمير فيصل بن مشعل أمير المنطقة

جامعة القصيم تُنظم مؤتمر «التعصب الرياضي.. الآثار والحلول» .. غداً

جامعة القصيم تُنظم مؤتمر «التعصب الرياضي.. الآثار والحلول» .. غداً
http://almnatiq.net/?p=664510
المناطق - بريدة

تُنظم جامعة القصيم مؤتمر «التعصب الرياضي.. الآثار والحلول» يوم غداً الأربعاء الموافق 1440/3/27هـ، بمقر المدينة الجامعية بالمليداء، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وبمشاركة 18 بحثا في مجال التعصب الرياضي .

ويناقش المؤتمر عدة محاور لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي على النحو الآتي: المحور الأول: الآثار السلبية لظاهرة التعصب الرياضي على تطور الألعاب والرياضات في المملكة، وتأثير ذلك على تميزها وقدرتها على المنافسة محليًّا ودوليًّا.

المحور الثاني: دور المؤسسات التعليمية والتربوية والأندية الرياضية ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة في توعية أفراد المجتمع، خاصة الجماهير الرياضية بمخاطر التعصب الرياضي، وأهمية إشاعة الأخلاق الرياضية والتنافس الشريف بين الأندية وجماهيرها.

المحور الثالث: علاقة وسائل الإعلام، وأوعية التواصل الاجتماعي بزيادة التعصب الرياضي، ودور مدونات أخلاقيات الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامي المهني في مكافحة التعصب وآثاره.

المحور الرابع: دور الأنظمة والقوانين في الحد من ظاهرة التعصب الرياضي، والآليات والإجراءات الكفيلة بضمان تفعيل هذه الأنظمة والقوانين وتنفيذها، وقد تم اختيار ثمانية عشر بحثا للعرض في جلسات المؤتمر.

كما يتخلل المؤتمر بعض الفعاليات المصاحبة ومنها الجلسة الرئيسية بحضور وكيل شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة الدكتور رجاء الله السلمي، والأستاذ الدكتور علي الجفري، عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني سابقا، وعميد كلية التربية في جامعة جدة، ورئيس الغرفة التجارية الأستاذ عبدالعزيز الحميد، بالإضافة إلى الجلسات العلمية التي ستعرض فيها الأبحاث المنتقاة من قبل اللجنة العلمية المتخصصة بالمؤتمر، وتنتهي فعاليات المؤتمر بعرض التوصيات العامة.

من جهته، ذكر الدكتور عبدالعظيم بن سعود بن سمار العتيبي أمين اللجنة العلمية بالمؤتمر، أن اللجنة استقبلت أكثر من 44 بحثا علميا خلال الفترة التي تم الإعلان عنها، وقد تم فحصها من قبل اللجنة العلمية بالمؤتمر، ثم تقييمها من قبل محكمين من داخل وخارج الجامعة، حيث تم قبول الأبحاث العلمية التي تتناول موضوع ومحاور المؤتمر بشكل تخصصي.

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