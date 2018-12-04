أمير الجوف يوافق على تشكيل لجنة أصدقاء الهلال الأحمر برئاسته الفخرية

الجوف - محمد الحسن

وافق صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على تشكيل لجنة أصدقاء الهلال الأحمر برئاسته الفخرية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بمكتبه بديوان الإمارة، رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة رئيس لجنة أصدقاء الهلال الأحمر المهندس ماجد بن معدي الرويلي، ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة نائب رئيس اللجنة الأستاذ فيصل بن حواس

الشمري، حيث استعرض لسموه مهام لجنة أصدقاء الهلال الأحمر والأدوار المنوطة بها، والتي تضم عدداً من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بهذا الجانب .

كما وجه سموه باستكمال الهيكل التنظيمي للجنة واللائحة التنفيذية لها، متمنياً للجميع التوفيق .

وأعرب رئيس اللجنة عن شكره لسمو أمير المنطقة لدعمه وتوجيهاتهه بهذا الخصوص .