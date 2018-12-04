غرفة الجوف تؤهل 26 متدرب في التقييم العقاري

الجوف - محمد الحسن

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالجوف على مدى ثلاثة أيام دورة التقييم العقاري 101 والتي عقدتها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بمقر الغرفة بمدينة سكاكا.

وعلى مدى يومين متتالين عقدت الدورة لعدد 26 ملتحق من منسوبي القطاع التجاري والعقاري وبعض ممثلي القطاعات الحكومية من إمارة الجوف والمحافظات، قدم خلالها المدرب عبدالله الكثيري حقيبة تدريبية متكاملة، فيما اختتمت الدورة اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 م بعقد اختبار شامل للمتدربين في قاعة المسرح بمقر الغرفة تحت إشراف

أخصائي التدريب عبدالرحمن المغامس.

وتأتي هذه الدورة التي تمثل الخطوة الأولى لتأهيل المقيمين العقاريين ضمن التعاون بين غرفة الجوف وهيئة المقيمين والتي سوف تساهم بمشيئة الله بتأهيل مقيمين عقاريين لممارسة مهام التقييم فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية أو المنازعات القضائية أو تقييم المشروعات.