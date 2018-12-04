مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يدشّن فعالية “سواعد تقنية” التطوعي

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دشّن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد دخيل الله المطيري اليوم فعالية “سواعد تقنية ” الذي تنظمه الكلية التقنية للبنات بتبوك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتستمر على مدى ثلاثة أيام بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك محمد بن عبدالعزيز العودة وعددا من مديري الإدارات الحكومية والمهتمين بالأعمال التطوعية، وذلك في بارك مول بتبوك.

واشتملت الفعالية على عدد من الأركان التطوعية تشرف عليها مجموعة من الفتيات من منسوبات الكلية التقية للبنات بتبوك وتقدم جملة من الخدمات المجانية للزور ومنها : ركن تقديم الاستشارات في مشاريع ريادة الأعمال ودراسات الجدوى واعداد الخطط المالية والتسوق الأمن عبر الانترنت وأنواع التامين على السيارات, وركن “التقني الصغير” والذي يهدف إلى تعريف الأطفال بعدد من المهارات التقنية والمهنية لتحفيز التفكير الإبداعي التقني لديهم وتجربة العمل المهني التقني بشكل فعلي مُبَسط, وركن تعريفي عن أساسيات أجهزة الحاسب الآلي والطابعات, وتقديم خدمات الصيانة المجانية لتلك الأجهزة وتوفير برنامج مكافحة فايروس الاختصارات.

كما شملت الفعالية على ركن تقديم الدعم الفني للتسجيل في الخدمات الالكترونية الحكومية وحجز المواعيد, كما شهد ركن أجهزة الاتصالات إقبالاً مميز والذي يعرف الزوار بأساسيات أجهزة الاتصال وكيفية الصيانة لتلك الأجهزة, وكيفية التفرقة بين الأجهزة والشواحن الأصلية والمقلدة, بالإضافة إلى تعريف الزوار بكيفية تفعيل خدمة الحماية للأطفال في التطبيقات على أجهزة الاتصالات الذكية, وركن التجميل والمكياج والذى احتوى على إرشادات عن كيفية استخدام أدوات التجميل, بالإضافة إلى عرض مرئي عن الكليات التقنية والمعاهد والوحدات التدريبية بالمنطقة والتخصصات المتاحة.

وأعرب المهندس فهد المطيري عقب حفل التدشين عن سعادته بما شاهد من الجهود المميزة التي بذلت في الفعالية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والارشادات للزوار والتي تأتي امتدادا لبرنامج ” أتقن ” الذي أقرته لمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويهدف إلى إكساب فئات المجتمع المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية التي تمس حياتهم اليومية

وأضاف إلى أن الكلية التقنية للبنات بتبوك رائدة في مجال الاعمال التطوعية، وتنظيمها لهذه الفعالية يأتي إيمانا من الكلية بمسؤوليتها تجاه المجتمع ولعرض خدماتها التطوعية في مجالات التدريب التقني والمهني.

وأكد المهندس المطيري أن الكليات التقنية وفروعها والمعاهد الصناعية والوحدات التدريبية بالمنطقة تشارك بشكل مستمر ومنتظم في الأعمال التطوعية بالتعاون مع الإدارات والجمعيات الخيرية والتطوعية بالمنطقة ومنها صيانة منازل الأسر المحتاجة والمساجد وزيارة المرضى بالإضافة إلى الورشة المتنقلة لخدمة ضيوف الرحمن والتي تقدم خدماتها للعام الرابع عشر على التوالي.

من جانبه شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك, الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة على هذه المبادرة، مشيداً بمشاركة الفتيات من منسوبات الكلية التقنية بتبوك على تقديم خدمات تطوعية متميزة لفئات المجتمع.