بناءً على توجيهات أمين الشرقية .. بلدية وسط الدمام تفعل “الخدمة المنزلية ” لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

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وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كافة البلديات بتفعيل مبادرة” الخدمة المنزلية ” وهي تقديم الخدمة المنزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تهدف لخدمة هذه الفئات في منازلها دون الحاجة الحضورية للبلدية، فيما بدأت بلدية وسط الدمام تنفيذ هذه المبادرة المجتمعية التي وجه بها معاليه.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، أنه إنفاذاً لتوجيهات معالي الأمين وانطلاقا من حرص بلدية وسط الدمام على تقديم خدمات بلدية نوعية وتحقيق رضا المستفيدين والتي تعتبر من أولويات اهتمام بلدية وسط الدمام، والتي تعمل على تطوير العمل، فقد قامت البلدية بتنفيذ توجيه معاليه في اطلاق مبادرة مجتمعية تحت مسمى “الخدمة المنزلية “، تهدف الى خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم دون الحاجة لمراجعتهم للبلدية، من خلال توفير الخدمات التي تلائمهم وتلبي حاجاتهم من الخدمات البلدية، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من البلدية وخصوصاً ذوي الاعاقات الحركية، مشيرا إلى أن هذه الفئة الغالية هي في أمس الحاجة لتقديم الخدمة لهم .

ولفت إلى أنه تم تخصيص أرقام الهواتف التالية هي 0500155981، 0138318990، لحجز موعد لإنهاء جميع الخدمات البلدية التي يحتاجها كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم الموظف بالوصول إليه، ويقدم له المساعدة وخدمته وإنجاز معاملته.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تمكن المواطنين ( كبار السن أو من لديهم احتياجات خاصة ) من طلب زيارة مندوب البلدية لهم بمقرهم لتنفيذ الخدمات التي يحتاجون لها، حيث أن الخدمة مقدمة لكبار السن، وأيضاً لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية تجاه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الذين يصعب عليهم مراجعة البلدية.