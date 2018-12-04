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الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير جامعة القصيم ويتسلم دراسة مشروع وادي الرمة

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أشاد بالعمل العلمي للدراسة وتكاتف جميع الجهات مع الجامعة للأهمية البيئية التي يمتاز بها الوادي ..

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير جامعة القصيم ويتسلم دراسة مشروع وادي الرمة

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير جامعة القصيم ويتسلم دراسة مشروع وادي الرمة
http://almnatiq.net/?p=664529
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , بمكتب سموه بمقر الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ورئيس فريق دراسة مشروع وادي الرمة الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري ، وأعضاء الفريق وهم الدكتور أحمد التركي ، والدكتور أحمد الدغيري ، والدكتور شريف الخولي ، الذين قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه نتائج دراسة مشروع وادي الرمة الذي جرى إعداده من قبل الجامعة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالجميع ، مؤكداً على ما يحتاجه الوادي تجاه ما قدمه فريق العمل المكلف بدراسة  المشروع للاستفادة من نتائج هذه الدراسة ، مشيداً سموه على الجهود العلمية لهذه الدراسة والتي بذلتها جامعة القصيم ، منوهاً بضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة مع جامعة القصيم لحل جميع المشكلات البيئية الموجودة بالوادي , مؤكداً سموه على أهمية حل كل العوائق وتوفير كافة المتطلبات المساعدة لتطويره , مشيراً سموه إلى الأهمية البيئية التي يمتاز بها الوادي , موجهاً سموه بإزالة جميع التعديات على مجرى الوادي ، داعياً المولى أن يوفق الجميع لكل خير وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والخير والنماء.

بعد ذلك جرى استعراض التقرير من قبل رئيس فريق دراسة مشروع وادي الرمة الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري ، وتقديم عرضاً موجزاً عن ما جرى في الدراسة ، ومنها مناقشة ما تضمنته من نتائج وتوصيات وحلول بيئية للوادي.

 

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