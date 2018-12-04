مدير جامعة حائل يدشن برامج عمادة القبول والتسجيل

المناطق - حائل

دشن معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل مبادرات عمادة القبول والتسجيل بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، اليوم الثلاثاء (4 ديسمبر 2018) على مسرح عمادة القبول والتسجيل بالمدينة الجامعية، وعلى مسرح مركز المؤتمرات في مجمع كليات الطالبات.

وبدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب سعد بن رضا العنزي، وقدم معالي مدير الجامعة شكره لعمادة القبول والتسجيل بقيادة الدكتور الأدهم اللويش على الجهود التي تقدم للطلاب، وقائلًا: إنه لا شك أن مثل هذه المبادرات ستسهم في تطوير العمل والأداء وتيسير تقديم الخدمات للطلبة، وكما يعلم الجميع فإن عمادة القبول والتسجيل هي بوابة الجامعة منها يدخل الطلاب ومنها يخرجون للمجتمع، ولذلك فإن خدمات القبول والتسجيل خدمات ممتدة ومستمرة مع الطالب، وأضاف معاليه: جامعة حائل تسير بخطى وثابة ووصلت إلى مراحل متقدمة في الاعتماد على النظام الإلكتروني في التعاملات الجامعية، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل خلال الفصل القادم ستكون أكثر مرونة ويسر.

بدوره رحب عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور الأدهم اللويش بمعالي مدير الجامعة، مقدما شكره على الدعم الذي تحظى به العمادة، وقال: لقد أزرتمونا طيلة سنوات مضت وشرفتمونا اليوم لحضور هذا الحفل، وما تدشينكم اليوم لهذه البرامج إلا دعما يأتي ضمن مسيرة دعم سابق، كما قدم اللويش شكره لزملائه في عمادة القبول والتسجيل الذين أمضيت معهم عدة سنوات ورأيت فيهم بذل كل ما بوسعهم ونذروا أنفسهم لخدمة هذا الصرح الأكاديمي الشامخ، وتحقيق شعار الطالب أولا.

كما تم عرض فيلم مرئي من إنتاج إدارة الأعلام الجامعي عن الخدمات التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل، وفيلم أخر عن برنامج الإرشاد الأكاديمي المقدم للمدارس الثانوية.

وفي نهاية الحفل كرم معالي مدير الجامعة منسوبي عمادة القبول والتسجيل، كما تم تكريم القائمين والمشاركين في المبادرات، كما كرمت الدكتورة حنان آل عامر المشاركات في المبادرات والأنشطة المتنوعة، كما كرمت منسوبات عمادة القبول والتسجيل والعمادات المساندة والإدارات المشاركة.