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تقنية المذنب تحتضن فعاليات اليوم العالمي للتطوع

تقنية المذنب تحتضن فعاليات اليوم العالمي للتطوع
http://almnatiq.net/?p=664539
المذنب - فلاج الشعيفاني
احتضنت محافظة المذنب فعاليات اليوم العالمي للتطوع الذي اقيم على مسرح كلية التقنية بالمحافظة
حيث افتتح محافظ المحافظة سليمان التويجري فعاليات اللقاء التطوعي و بحضور سعادة مدير التدريب التقني بمنطقة القصيم الأستاذ محمد المذن وبحضور مدراء الدوائر الحكومية
وقد اخذ المحافظ جولة تعريفية على اركان المعرض بصحبة المسؤولين وعميد الكلية التقنية المهندس علي الطليحي
شملت اركان الجهات التطوعية والخيرية المشاركة
ضمنها جمعية البر وجناح الاسر المنتجة وجناح برنامج التوستماسترز التعليمي الذي قدمه مدربي البرنامج أ،عصام الفراج وأ.تركي البدراني وأ.عبدالمجيد العوفي و جهوده في التدريب والقيادة
بعدها انتقل الجميع الى منصة الحفل واللقاء الذي اشتمل على فقرات متنوعة

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