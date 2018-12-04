سفير بنغلاديش بالمملكة يزور غرفة الأحساء لبحث فرص التعاون

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استضافت غرفة الأحساء صباح اليوم لقاء عمل مع سعادة غلام موشي سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة، حيث تم بحث سبل تنمية ودعم العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين وفرص زيادة وتطوير الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة السفير غلام إلى مقر الغرفة الرئيسي بالأحساء، حيث استقبله الأستاذ لؤي الصالح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء المجلس وبعض رجال الأعمال بالإضافة إلى الأستاذ عبدالله النشوان أمين عام الغرفة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها فرص تعزيز العلاقات التجارية بما يحقق تطلعات قيادات البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لما فيه تعميق علاقات الأخوة والصداقة الممتدة وخدمة مصالحهما واستكشاف فرص الاستثمار الجديدة.

وخلال اللقاء رحب الصالح بسعادة السفير معبرًا عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين المملكة ودولة بنغلاديش، وما تشكله هذه العلاقات الممتدة من مثالٍ لعلاقات الأخوة الإسلامية والتعاون والصداقة المتينة.

ومن جهته أكد السفير غلام حرص حكومة بلاده إلى تعزيز وبناء علاقات تجارية قوية مع المملكة، متطلعًا لمزيدٍ من النجاح في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وزيادة حجم التعاون في قطاع الأعمال التجارية بين البلدين بما يصب في المصلحة المشتركة، مؤكدًا على مقومات وإمكانات الأحساء الكبيرة وما تذخر به من فرص استثمارية وتنموية واعدة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وعرض فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية والأسر المنتجة والقروض الصغيرة والاستيراد والتصدير منوهّين بما تشهده المملكة من الفرص والانفتاح على التطور والتقدم، بفضل برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م.