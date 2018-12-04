أمانة الشرقية : الانتهاء من 146 منحة بالأوامر السامية في محافظة النعيرية

المناطق - النعيرية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من 146 منحة من الأوامر السامية بالدمام والتي نفذت في محافظة النعيرية ضمن الدفعة الثانية، مؤكدة على أنها عازمة على إنهاء جميع المنح التي بحوزتها.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأراضي والممتلكات الاستاذ صالح بن عبد الرحمن الراجح في ( بيان صحافي) : تم الإعلان مسبقا عن دفعات قد أنهتها الأمانة، موكدا أن الأمانة عازمة على إنهاء جميع المنح التي لديها، حال توفر الاراضي والتي يمكن الاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع البلديات المرتبطة مع الامانة، موضحا أنه سيتم الاعلان في حينه عن المنح التي سيتم تنفيذها، مشيرا الى أنه يمكن معرفة من صدرت لهم المنح وتم إحالتها إلى بلدية محافظة النعيرية عبر الرابط www.eamana.gov.sa

وأكد الراجح أن الأمانة تعمل جاهدة على إنهاء جميع الأوامر السامية لديها في غضون الفترة القادمة، حيث سبق لها أن أنهت المرحلة الأولى من المنح والتي غطت حتى تاريخ 1416هـ, كما أنهت المرحلة الثانية من الأوامر السامية التي صدرت للمواطنين بمدينة الدمام وغطت حتى عام 1421هـ، وكذلك المرحلة الثالثة والتي غطت عامي 1425 و 1426 وبهذا تكون الامانة انهت ثلاث مراحل من المنح فيما سيتم الإعلان تباعا عن الدفعات القادمة بعد الانتهاء من كل دفعة، مؤكداً أن أمانة الشرقية تعمل جاهدة على إنهاء جميع المنح الصادرة بالأوامر السامية تباعا وحسب الامكانيات.