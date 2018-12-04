صحة الرياض تكرم مستشفى الارطاوية العام

الرياض - فلاج الشعيفاني

تحت رعاية مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري ، كرم نائب المدير العام الدكتور سطام الشيحة ،مستشفى الارطاوية العام بمناسبة اجتياز المستشفى تقييم معايير السلامة الاساسية ESR لعام 2018

وجاء التكريم بمقر المديرية العامة وعلى هامش احتفاء صحة الرياض بيوم الجودة تحت شعار (الجودة مسألة ثقة)

حيث تسلم مدير مستشفى الارطاوية الاخصائي بجاد الحمراني شهادة التكريم وجائزة الانجاز بحضور المدير الطبي للمستشفى ورئيس قسم الجودة

من جانبه عبر مدير مستشفى الارطاوية عن شكره العميق لسعادة المدير العام ونائبه على دعمهم اللامحدود لمستشفيات المنطقة والعمل المستمر على تطوير كوادرها الطبية والفنية و الادارية