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نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف ويتسلم تقرير الأمن الفكري

نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف ويتسلم تقرير الأمن الفكري
http://almnatiq.net/?p=664558
الجوف - محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، فضيلة مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ رزق بن زيد الراشد.
وتسلّم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي للأمن الفكري الذي أعدته الهيئة، مستعرضاً أبرز ما يحتويه التقرير من جهود لهم في هذا المجال، وما تقوم به الهيئة من جهود في حماية الشباب من بعض التوجهات .
ونوه سمو نائب أمير الجوف بأهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام، لتحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.
من جانبه قدّم الشيخ الراشد شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على دعمه وتوجيهاته السديدة ومتابعته الدائمة لأنشطة وبرامج الهيئة في المنطقة.

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