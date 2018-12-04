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مدير “تعليم الجوف”: “بوابة المستقبل” فرصة لترسيخ القيم الإيجابية التفاعلية لدى الطلاب

مدير “تعليم الجوف”: “بوابة المستقبل” فرصة لترسيخ القيم الإيجابية التفاعلية لدى الطلاب
http://almnatiq.net/?p=664561
سكاكا - محمد الحسن

استبشر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله
الغامدي ببدء تطبيق بوابة المستقبل “التحول نحو التعلم الرقمي” على 39 مدرسة بالجوف، بإحداث نقلة نوعية وتحولية للتعليم الرقمي من شأنها تغيير الواقع التعليمي وتطويره وتوجيه عملية التعلم من النمط التقليدي للتقني البحت .
واعتبر الغامدي هذا المشروع فرصة لتعزيز القيم الإيجابية التفاعلية
مع التقنية في المصداقية والشفافية والنظام والبحث عن الذات في التطوير واكتساب مهارات التفكير الناقد والتفكير الإبداعي .

وقال في كلمة ألقاها في اللقاء الذي نظمته الإدارة عن “بوابة
المستقبل” وقدمه فريق من شركة تطوير لتقنيات التعليم: “في ظل الانفجار المعرفي والثورة المعلوماتية أصبح لزاماً علينا الاستفادة من التقنية الحديثة وتوظيفها للعملية التعليمية تحقيقاً للرؤية 2030 وانسجاماً مع المتغيرات والمستجدات، وهي فرصة اثرائية وتطوير لقدرات للمعلمين والمعلمات التربوية والتعليمية في تحضير الدروس وتطوير الأساليب الدراسية والقدرة في خلق بيئة تعلمية جديدة وجاذبة تعتمد على التقنية وايصال المعلومات بأساليب حديثة” .
ونفذ فريق العمل المكون من الأستاذ مدير إدارة التفعيل التربوي في
شركة تطوير لتقنيات التعليم الأستاذ ياسر بن هاشم القحطاني وإخصائي تقنيات التعليم في الشركة الأستاذ عيسى بن هادي نهاري لقاء استهدف قيادات إدارات التعليم للبنين والبنات، ومديري ومديرات مكاتب التعليم، ومشرفي ومشرفات القيادات المدرسية، قادة وقائدات المدارس المستهدفة، حيث تم عرض كيفية التعامل مع “بوابة المستقبل”
من ناحية المدارس في تأهيل وتنظيم معامل الحاسب الآلي، ومن ناحية الطلبة والطالبات في كيفية التعامل مع البوابة والاستذكار وحل الواجبات وتقديم البحوث والأنشطة وغيرها، ومن ناحية المعلم بإتاحة تحضير الدروس وارسال الواجبات على الموقع ليستقبلها الطالب ويحلها في أي مكان وزمان واعداد الاختبارات الرقمية في المعامل.
يذكر أن برنامج “بوابة المستقبل” يساهم في التحول الى بيئة رقمية تفاعلية، ويهدف الى إيجاد بيئة تعليمية وتربوية متكاملة وتقديم حلول
الكترونية بوسائل بسيطة وسهلة للتواصل مع الطالب، ومع أولياء الأمور، ومن خلال البيئة التقنية يستطيع المعلم أن يتابع ويحاور ويتفاعل مع كافة المعطيات الأساسية للمنهج.

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