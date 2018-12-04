نائب أمير المدينة المنورة يرعى المباراة النهائية لكأس التميز لمحافظات المنطقة.

المناطق - المدينة المنورة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة المباراة النهائية لكأس التميز لمحافظات منطقة المدينة المنورة بين منتخبي محافظة بدر ومحافظة وادي الفرع، وتوج منتخب بدر بكأس البطولة والميداليات الذهبية بعد فوزه على منتخب وادي الفرع بثلاثة أهداف دون مقابل والذي حاز على جائزة المركز الثاني وذلك على ملعب نادي المجد بمحافظة ينبع.

من جهته أوضح وكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية المهندس محمد عباس الأمين العام لجائزة التميز أن رعاية سمو نائب أمير المنطقة للمباراة يعد حافزاً كبيراً وداعماً للرياضة بالمنطقة، مشيراً إلى أن البطولة نجحت في تحقيق اهدافها الاجتماعية والرياضية وساهمت في اكتشاف المواهب الرياضية بالمحافظات، الامر الذي سيسهم في اتاحة الفرصة لهم للاحتراف في الاندية مستقبلاً.

وشهدت المباراة حضوراً كثيفاً من الجماهير التي حضرت لتشجيع المنتخبين واتسمت المباراة بالحماس والندية حتى لحظاتها الاخيرة.

الجدير بالذكر أن كأس التميز انطلق في الثامن من نوفمبر الماضي بمشاركة ثمانية منتخبات تمثل محافظات منطقة المدينة المنورة، وحظيت باهتمام ورعاية من إمارة المنطقة والجهات المعنية، وظهرت المباريات بمستوى عالي من التنافس والندية وحققت نجاحاً كبيراً، كما وتعد البطولة الاولى من نوعها على مستوى مناطق المملكة.