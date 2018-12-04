احدث الأخبار

نادي الخالدي بالوجه ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمشي
منطقة تبوك
 مجلس الوزراء الفلسطيني يُثمن موقف المملكة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية
أبرز المواد
 نائب أمير المدينة المنورة يرعى المباراة النهائية لكأس التميز لمحافظات المنطقة.
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف”: “بوابة المستقبل” فرصة لترسيخ القيم الإيجابية التفاعلية لدى الطلاب
منطقة الجوف
 نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف ويتسلم تقرير الأمن الفكري
أبرز المواد
 صحة الرياض تكرم مستشفى الارطاوية العام
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية : الانتهاء من 146 منحة بالأوامر السامية في محافظة النعيرية
أبرز المواد
 سفير بنغلاديش بالمملكة يزور غرفة الأحساء لبحث فرص التعاون
المنطقة الشرقية
 الحكومة الفرنسية تتراجع عن خطة زيادة الضرائب
أبرز المواد
 جامعة حائل تنظم لقاء قيادات الجامعة الثاني
منطقة حائل
 تقنية المذنب تحتضن فعاليات اليوم العالمي للتطوع
منطقة القصيم
 مدير جامعة حائل يدشن برامج عمادة القبول والتسجيل
منطقة حائل
نادي الخالدي بالوجه ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمشي

نادي الخالدي بالوجه ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمشي

منطقة تبوك
مجلس الوزراء الفلسطيني يُثمن موقف المملكة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

مجلس الوزراء الفلسطيني يُثمن موقف المملكة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

أبرز المواد
نائب أمير المدينة المنورة يرعى المباراة النهائية لكأس التميز لمحافظات المنطقة.

نائب أمير المدينة المنورة يرعى المباراة النهائية لكأس التميز لمحافظات المنطقة.

أبرز المواد
مدير “تعليم الجوف”: “بوابة المستقبل” فرصة لترسيخ القيم الإيجابية التفاعلية لدى الطلاب

مدير “تعليم الجوف”: “بوابة المستقبل” فرصة لترسيخ القيم الإيجابية التفاعلية لدى الطلاب

منطقة الجوف

نادي الخالدي بالوجه ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمشي

نادي الخالدي بالوجه ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمشي
http://almnatiq.net/?p=664572
المناطق - تبوك
نظم النادي الخالدي بمحافظة الوجه بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية فعالية “رياضة المشي” بمناسبة اليوم العالمي للمشي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية وتواجد للدوريات الأمنية وسيارات الإسعاف والخدمات المساندة الأخرى حرصاً على سلامة المشاركين.
وأفاد رئيس النادي الخالدي محمد محمود الشريف أن الفعالية التي شهدت حضورا لافتاً من جميع الفئات العمرية سواء من النساء أو الرجال انطلقت من منتزه بوابة زاعم الشمالية باتجاه الساحة الشعبية التابعة للهيئة العامة للرياضة في المحافظة والعودة مرة أخرى للمنتزه وبمسافة تصل إلى 4 كيلو مترات.
وأشار إلى أن الفعالية هدفت إلى رفع معدل ممارسة الرياضة ضمن إطار برامج الهيئة العامة للرياضة لنشر ثقافة المشي بين أفراد المجتمع وتعزيز نمط الحياة الصحي بممارسة هذا النوع من الأنشطة الرياضية ورفع معدل المشاركة المجتمعية وفقًا لبرنامج جودة الحياة ضمن “رؤية المملكة 2030 “.

روابط ذات صلة

مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يدشّن فعالية “سواعد تقنية” التطوعي

مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يدشّن فعالية “سواعد تقنية” التطوعي
أمير تبوك يلتقي المواطنين خلال جلسته الاسبوعية

أمير تبوك يلتقي المواطنين خلال جلسته الاسبوعية
بلدي تبوك يعقد اجتماعه الـ40 ويبحث سبل تطوير العمل البلدي

بلدي تبوك يعقد اجتماعه الـ40 ويبحث سبل تطوير العمل البلدي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*