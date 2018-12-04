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جمعية الثقافة والفنون بجدة تحتفل باليوم الوطني الاماراتي 47

جمعية الثقافة والفنون بجدة تحتفل باليوم الوطني الاماراتي 47

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جمعية الثقافة والفنون بجدة تحتفل باليوم الوطني الاماراتي 47

جمعية الثقافة والفنون بجدة تحتفل باليوم الوطني الاماراتي 47
http://almnatiq.net/?p=664575
جدة - عادل الزهراني

كرّست جمعية الثقافة والفنون بجدة ممثلةً بمديرها الاستاذ محمد آل صبيح وجميع أعضاء اللجان مساء الاحد  للاحتفاء باليوم الوطني 47 لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

الاحتفاء الذي شهده قاعة الدكتور عبدالله دحلان الثقافية في جمعية الثقافة والفنون بجدة اشتمل على العديد من البرامج المنوعة مابين مشاركات شعرية ، وعرض لعمل غنائي من ألحان الموسيقار طلال باغر ، وعروض تقنية استعرضت تاريخ  الإمارات وتطرقت لمتانة  العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات بالمملكة،  ومدى تلاحم مابين القيادتين والشعبين.

البداية كانت بكلمة لمدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد ال صبيح قال فيها:
أواصر المحبة والأخوة علامة فارقة بين البلدين على كافة المستويات وأثبتت الأحداث عمقها ومتانتها،  فالمصير واحد وبلاشك تفاعل البلدين مع الاحتفالات الوطنية ينم عن حكمة وتاكيد على ترسيخ قيم الاخاء ومشاركتنا في الاحتفاء بذكرى تاسيس الامارات السبع الات يواكب هذه الرؤية في التقارب والتلاحم .
فكل عام والامارات العربية المتحدة في خير ونماء، وقد اطلق هاشتاق عزكم عزنا والله اللي عزنا.

عقب ذلك كانت  مشاركة قدمها  اطفال جمعية الثقافة والفنون بجدة  تمثلت بكلمات وأناشيد سمعها الحضور  من الطفل قسورة زيد زارع والطفلة دينا بدر السقاف.

وكان لمشرفي اللجان مشاركاتهم  حيث قال مستشار جمعية الثقافة والفنون بجدة  ومشرف المنتدى الثقافي الدكتور جمعان الغامدي: بالأمس القريب وبالتحديد الثالث والعشرون من شهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م شاركتنا دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الإحتفال باليوم الوطني للمملكةالعربية السعودية للعام الثامن والثمانون ، وها نحن اليوم نعيش ذات الفرحة وذلك العرس الجميل والاحتفال باليوم الوطني لدولة الأمارات العربية المتحدة للعام السابع والأربعون في الثاني من ديسمبر من عام ٢٠١٨م ونهنئهم حكومة وشعباً ونقول دام عزك يالأمارات ودمتِ شامخة أبية ، دار زايد في ازدياد رفعة وشموخا وتقدماً وحضارة،  وأضحت دولة الأمارات دولة عالمية كما رسمها المغفور له الشيخ زايد رحمه الله ، وتوالوا من بعده عيال زايد.
حكومتان  تعيشان في أمنٍ ورخاء وسؤدد وسيادة ، ينظر لهما العالم على أنهما من الدول المتقدمة حضارياً وأقتصادياً وعمرانياً وثقافياً أيضاً .
خيراتها عمت أرجاء المعمورة ، ملوكها وامراؤها حديث الساعة لما يمتلكانه من حضور عربي واسلامي ودولي ، ولما يتمتعان به من حنكة وسياسة وبعد نظر .

تلى ذلك مشاركة من مشرفة اللجنة النسائية الدكتور خديجة الصبان جاء فيها: أسعدتني جدًا مبادرة  الأستاذ محمد آل صبيح إلى أن يكون لجمعية الثقافة والفنون بجدة  احتفالها الخاص باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية الشقيقة، تعبيرًا عن المحبة والتلاحم ، وقد جاء الاحتفال بهيجًا تصدح فيه الأناشيد، ويتغنّى الشعراء، وحتّى الأطفال، أطفال الجمعية الموهوبون كان لهم حضورهم ومشاركتهم.

كما شارك المشرف على ملتقى الشعر ديوان العرب الشاعر القدير سعد الحافي بقصيدة كتبها بهذا لمناسبة وبلغت أبياتها ٤٧ بيتاً بمناسبة الذكرى ٤٧ ونالت على إعجاب الحضور ومطلعها:
ذكر بذكر الخير في فايت فات
فيه أتحاد الصف ونهاية شتات
فيه الرجال مع الرجال استعانوا
على الله بكل الظروف العسيرات
خيام من شيمه حشيمة أهلها
عز الرجال مع النساء العفيفات

الاحتفائية لم تخلو من مشاركات أخرى لحضور جاؤوا ليشاركوا حيث ألقت الشاعرة بلقيس الشمري قصيدة كانت محل اعجاب وتفاعل الحضور حين قالت:
سلام مرسول من بو  فهد للقايد
يوصل خليفه ويهدي الشوق في يدَّه
وسلام من خالد الفيصل لبو خالد
وسلام لبوظبي مرسول من جدَّه
حضرت شرفني محمد ابن زايد
من هالة الورد والريحان من قده
عز الف ولاحي حبيب الناس والرايد
اللي جمع شملنا في مأدبة ودَّه.

هذه البادرة من جمعية الثقافة والفنون بجدة  والتي  اتسمت ملامح الفرحة بها على وجوه حاضريها أُختتمت بتقطيع الكيكة التي اعدت بهذه المناسبة ، و بالأماني لشعب الامارات بدوام الأمن والإزهار.

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