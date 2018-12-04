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أمير مكة يقف ميدانياً على أضرار السيول بالليث ويدشن عددا من المشروعات بالمحافظة

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أمير مكة يقف ميدانياً على أضرار السيول بالليث ويدشن عددا من المشروعات بالمحافظة

أمير مكة يقف ميدانياً على أضرار السيول بالليث ويدشن عددا من المشروعات بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=664597
المناطق - الليث

وقف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل اليوم (الثلاثاء) ميدانياً على عدد من أحياء محافظة الليث التي تضررت جراء الأمطار وانهيار العقم الترابي لسد وادي الليث، يرافقه في ذلك وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وأعضاء اللجنة التي وجه سموه بتشكيلها لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث إضافة لإعداد دراسة شاملة لتطوير المحافظة في مختلف المجالات.
وفور وصول أمير منطقة مكة المكرمة إلى محافظة الليث يرافقه أعضاء اللجنة المكونة من الإمارة وهيئة تطوير المنطقة وأمانة جدة وفرعي وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة النقل والدفاع المدني بالمنطقة تجول سموه في عدد من الإحياء المتضررة والتقى عددا من أهالي هذه الأحياء واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، تلا ذلك توجه الأمير خالد الفيصل إلى موقع سد وادي الليث حيث أستمع هناك إلى شرح عن الخطوات المزمع تنفيذها للإستكمال السد بما يضمن عمله بكفائه خلال الفترة المقبلة بإذن الله ليتسع لقرابة 90 مليون م3 من المياه.
ثم توجه الأمير خالد الفيصل إلى محافظة القنفذة والتقى فيها عددا من أهالي محافظات القنفذة والعرضيات وأضم وأستمع إلى مطالبهم التنموية في شتى المجالات، تلا ذلك ترؤس سموه بحضور مديري الأجهزة الحكومية في المنطقة إجتماع المجلس المحلي للمحافظات الثلاث، واستعرض خلاله المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والبالغ أجماليها قرابة مليار وأربعمائة مليون ريال، أعقب ذلك زيارة الأمير خالد الفيصل لمعرض محافظة القنفذة والخاص بالمبادرات التي تنفذها القطاعات في المحافظة، ثم التقى سموه عدداً من أبناء المحافظة المتميزين والحائزين على مراكز متقدمة على مستوى المملكة في عدد من المسابقات.
كما حضر الأمير خالد الفيصل ورشة عمل رؤساء المراكز والتي يشارك فيها أكثر من 50 من رؤساء المراكز والبلديات وأعضاء المجالس المحلية وتهدف لتطوير عمل وأداء رؤساء المراكز .
وافتتح أمير منطقة مكة المكرمة حديقة الشلالات بمحافظة القنفذة والتي ضم 84 جلسة بإطلالات بحرية وألعابا للأطفال وشلالات طبيعية وصناعية ومواقع استثمارية وإضاءات متطورة.

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