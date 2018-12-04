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طرح تذاكر سباق “السعودية” للفورمولا إي – الدرعية عبر عدد من نقاط البيع بأسعار تبدأ من 395 ريالا

طرح تذاكر سباق “السعودية” للفورمولا إي – الدرعية عبر عدد من نقاط البيع بأسعار تبدأ من 395 ريالا

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طرح تذاكر سباق “السعودية” للفورمولا إي – الدرعية عبر عدد من نقاط البيع بأسعار تبدأ من 395 ريالا

طرح تذاكر سباق “السعودية” للفورمولا إي – الدرعية عبر عدد من نقاط البيع بأسعار تبدأ من 395 ريالا
http://almnatiq.net/?p=664606
المناطق - واس

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق “السعودية” للفورمولا إي – الدرعية 2018 عن عدد من نقاط البيع للتذاكر الخاصة بالجماهير لحضور فعاليات السباق الذي سيقام في الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري، وذلك في عدد من نقاط البيع وهي: الرياض بارك، عود سكوير، دووس كارتنج وسيفن كار لونج في مدينة الرياض .
وتتوفر جميع فئات التذاكر للبيع لكل الجماهير من مختلف الفئات، مع التنويه بأن التذاكر المتوفرة في دووس كارتنج تشمل فقط فئات (غراند ستاند 3 أيام) و (غراند ستاند يوم واحد).
وفي إطار الاحتفالات بانطلاق منافسات سباق “السعودية” للفورمولا إي- الدرعية 2018، الذي يُقام للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ويُعد الحدث الأبرز في المملكة خلال هذه الأيام الثلاثة الحافلة بالرياضة والموسيقى والثقافة والترفيه .
ويتضمن الحدث مجموعة من الفعاليات المصاحبة كالحفلات الموسيقيّة الكبرى بحضور نجوم عالميّون وهم:إنريكي إيغليسياس” و “جيسون ديرولو” يوم 13 ديسمبر، ليتبعهما في 14 ديسمبر كل من فرقة “بلاك آيد بيز” والنجم العربي “عمرو دياب”، على أن يُحيي حفل الختام بعد انتهاء السباق في 15 ديسمبر كل من “ديفيد غيتا” وفرقة “ون ريبابليك”، وسيكون الدخول إلى هذه الحفلات حصرياً لحاملي تذاكر سباق فورمولا إي، التي تبدأ أسعارها من 395 ريال، بينما تبدأ أسعار التذاكر للأيام الثلاثة من 950 ريال ، إضافة إلى ذلك، ستشهد الفعاليّة المزيد من المفاجئات كقرية فورمولا إي ومنطقة المشجعين التي تتيح للجمهور العديد من النشاطات التكنولوجية والألعاب الترفيهية وشاشات عملاقة لحضور السباق .
وسيتمكّن الجمهور من زيارة منطقة الفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية التي تشترك في تنظيمها الهيئات الحكومية المختلفة مثل مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية “مسك الخيرية” (MISK) والهيئة العامة للثقافة والهيئة العامة للترفيه وهيئة تطوير بوابة الدرعية وغيرها، وستضم المنطقة أيضا عددا من أشهر المطاعم بالإضافة إلى تجربة تسوّق فريدة من هارفي نيكولاس.
وتتوفر فئتا التذاكر “الشخصيات المهمة” (4450 ريال سعودي) و “كبار الشخصيات” (10 آلاف ريال سعودي) التي تضمن الدخول إلى “الدائرة الذهبية” في جميع الحفلات على مدى الأيام الثلاثة، ليكون أصحابها على مقربة من نجومهم، وذلك مع إمكانية الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من خيارات الطعام والرفاهية والإطلالات الجميلة على فعاليات السباق، والدخول إلى المضمار قبل المنافسات.
ولمزيد من المعلومات حول سباق “السعودية” للفورمولا إي – الدرعية، بما في ذلك البرنامج ومعلومات التذاكر، يمكن زيارة الموقع: http://fiaformulae.com/Ad-Diriyah.

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