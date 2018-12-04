بعد نفور المجتمع من رجال الدين في إيران.. طلاب الحوزات يرفضون لبس العمامة

المناطق-الرياض

كشفت مصادر إيرانية رفض العديد من طلاب الحوزات العلمية المنتشرة في إيران، لبس العمامة؛ بسبب نفور المجتمع من رجال الدين الذين هيمنوا على الحكم ونهبوا ثروات البلاد.

ووفقاً لوكالة إيسنا، فإن العديد من الشباب الذين دخلوا المعاهد والحوزات الدينية يرفضون ارتداء العمامة نتيجة تعرضهم لمضايقات من قبل المواطنين الإيرانيين.

وقالت الوكالة أن هناك العديد من الطلاب خصوصاً الإيرانيين يبدون سخطهم من رجال الدين المتصدين لمناصب حكومية والذين دفعوا المجتمع إلى بغض رجال الدين وعدم احترامهم ووصفهم باللصوص.