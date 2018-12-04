شاهد..قصيدة من شاعر كبير تحمل مواعظ جمة

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قد يحتاج أغلبنا في بعض الأحيان للناصح الموجه مع توغلنا في حياتنا اليومية وتقصيرنا في العبادة والتذكير بأن الحياة قصيرة وما يبقى للأخرة هو العمل الصالح.

ونحن ننقل هذه القصيدة الجميلة للشاعر الكبير خلف بن زهيميل الحربي، نشيد بعباراتها وحسن قافيتها وجميل النصائح الجمة التي اشتملت عليها.

يشار إلى أن الشاعر خلف بن زهيميل الحربي من كبار شعراء قبيلة حرب، واشتهر بقصائده الجزلة التي لا تبتعد في أغلبها عن توجيه النصح والإرشاد.

