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مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك بمجموعات نادرة من الصور في معرض الصقور والصيد السعودي.

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شاهد..قصيدة من شاعر كبير تحمل مواعظ جمة

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http://almnatiq.net/?p=664633
المناطق-الرياض

قد يحتاج أغلبنا في بعض الأحيان للناصح الموجه مع توغلنا في حياتنا اليومية وتقصيرنا في العبادة والتذكير بأن الحياة قصيرة وما يبقى للأخرة هو العمل الصالح.
ونحن ننقل هذه القصيدة الجميلة للشاعر الكبير خلف بن زهيميل الحربي، نشيد بعباراتها وحسن قافيتها وجميل النصائح الجمة التي اشتملت عليها.
يشار إلى أن الشاعر خلف بن زهيميل الحربي من كبار شعراء قبيلة حرب، واشتهر بقصائده الجزلة التي لا تبتعد في أغلبها عن توجيه النصح والإرشاد.

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