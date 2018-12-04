مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك بمجموعات نادرة من الصور في معرض الصقور والصيد السعودي.

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الزيد : مقتناياتنا واصداراتنا أسهمت في حفظ الموروث الشعبي والحضاري ، وسنتوسع بذلك

تشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المعرض الذي يقام عن الصقور والصيد وتحتضنه العاصمة الرياض، وتعتبر مشاركة المكتبة اسهام في رفد الحركة التاريخية والطبيعية بمجموع 25 صورة تمثل صوراً نادرة من مجموعة أرشيف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الفترة الزمنية التي التقطت فيها هذه الصور حيث تعتبر رصد لفترة تغيّر اقتصادي واجتماعي داخل المملكة العربية السعودية ؛ فالتصنيع وحركة التنمية الوطنية الشاملة التي صاحبت ذلك، غيّرت من المنظومة البيئية السابقة للبلاد بشكل مستمر، وتعد هذه المجموعة من المجموعات النادرة وتمثل أهمية تاريخية .

ومن خلال مجموعة الصور هذه تم توثيق اللبنة الأولى مع توحيد المملكة العربية السعودية ونهجها في حفظ الموروث الشعبي وجعله جزءً هاماً من ثقافة السعودية.

وذكر سعادة نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم الزيد، ان الموروث الشعبي والحضاري جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة الشعوب، لذلك سعت المكتبة منذ إنشائها قبل ثلاثين عاما على توثيق مراحل مهمه من تاريخ العالم العربي عموما والجزيرة العربية خصوصاً ، وبذلت جهودا كبيرة في إنتاجها الفكري والمعرفي ، فأصدرت موسوعات متنوعة وكتب نوعية عن الجمل و الإبل و الفروسية ، ووثقت مراحل مختلفة في حياة الانسان السعودي و العربي ، ولذلك تأتي مشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المحافل الدولية و الإقليمية و المحلية ذات اهداف جوهرية، باعتبار مقتنياتها جسر تواصل بين الأجيال، واحد ركائز الهوية الوطنية، فالتراث امر لا غنى عنه، والحفاظ عليه احد مسارات المكتبة التي توليها عناية كبيرة .