الخريصي وكيلا للامارة للشؤون الأمنية بتبوك

المناطق - تبوك - علي العميري:

‏رفع وكيل إمارة منطقة تبوك لشؤون التنموية الاستاذ ناصر بن أحمد بن عبد الرحمن الخريصي اسمى عبارات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله ‏بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه وكيلاً للإمارة للشئون الأمنية بالمرتبة الخامسة عشر كما عبر الخريصي عن شكره وتقديره الى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمناسبة ثقة ولاة الأمر حفظهم الله داعيا الله أن يمده بعونة وتوفيقه في خدمة الدين ثم المليك والوطن‏وهذه المنطقة الغالية من بلادنا العزيزة .