احدث الأخبار

خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي الرئيس جورج دبليو بوش رئيس أمريكا الأسبق في وفاة الرئيس الأسبق جورش بوش الأب
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يشرف حفل سفارة كازاخستان لدى المملكة
محليات
 نائب أمير منطقة جازان يزور شيخ قبيلة آل سلمى ببني مالك
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة جازان يتفقد عدد من المواقع بمحافظة الداير بني مالك
منطقة جازان
 تجمدوا حتى الموت.. الصقيع يقتل 3 لاجئين في تركيا
أبرز المواد
 خريجي جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الأول في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات من 25 جامعة
المنطقة الشرقية
 أسلوب جديد للاتفاق مع بيرناس
الرياضة
 الخريصي وكيلا للامارة للشؤون الأمنية بتبوك
منطقة تبوك
 معرض الصقور والصيد .. واحات تحاكي الطبيعة من الطائف إلى الربع الخالي
أبرز المواد
 “الأرصاد” توضح حقيقة الصور المتداولة بشأن “تفريق السحب”
أبرز المواد
 لماذا يمنع الطيارون وسائقو الشاحنات للمسافات الطويلة من تناول الثوم ؟
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تمهل روسيا 60 يوما لإنقاذ معاهدة الصواريخ النووية
أبرز المواد
خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي الرئيس جورج دبليو بوش رئيس أمريكا الأسبق في وفاة الرئيس الأسبق جورش بوش الأب

خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي الرئيس جورج دبليو بوش رئيس أمريكا الأسبق في وفاة الرئيس الأسبق جورش بوش الأب

أبرز المواد
نائب أمير الرياض يشرف حفل سفارة كازاخستان لدى المملكة

نائب أمير الرياض يشرف حفل سفارة كازاخستان لدى المملكة

محليات
نائب أمير منطقة جازان يزور شيخ قبيلة آل سلمى ببني مالك

نائب أمير منطقة جازان يزور شيخ قبيلة آل سلمى ببني مالك

منطقة جازان
نائب أمير منطقة جازان يتفقد عدد من المواقع بمحافظة الداير بني مالك

نائب أمير منطقة جازان يتفقد عدد من المواقع بمحافظة الداير بني مالك

منطقة جازان

الخريصي وكيلا للامارة للشؤون الأمنية بتبوك

الخريصي وكيلا للامارة للشؤون الأمنية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=664672
المناطق - تبوك - علي العميري:

‏رفع وكيل إمارة منطقة تبوك لشؤون التنموية الاستاذ ناصر بن أحمد بن عبد الرحمن الخريصي اسمى عبارات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله ‏بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه وكيلاً للإمارة للشئون الأمنية بالمرتبة الخامسة عشر كما عبر الخريصي عن شكره وتقديره الى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمناسبة ثقة ولاة الأمر حفظهم الله داعيا الله أن يمده بعونة وتوفيقه في خدمة الدين ثم المليك والوطن‏وهذه المنطقة الغالية من بلادنا العزيزة .

روابط ذات صلة

نادي الخالدي بالوجه ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمشي

نادي الخالدي بالوجه ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمشي
مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يدشّن فعالية “سواعد تقنية” التطوعي

مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يدشّن فعالية “سواعد تقنية” التطوعي
أمير تبوك يلتقي المواطنين خلال جلسته الاسبوعية

أمير تبوك يلتقي المواطنين خلال جلسته الاسبوعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*