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أسلوب جديد للاتفاق مع بيرناس

أسلوب جديد للاتفاق مع بيرناس
http://almnatiq.net/?p=664675
المناطق - الدمام - فتحية عبدالله

أكد الإسباني سيرخيو بيرناس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أن الأسبوع الماضي كان استثنائيا بسبب التغييرات التي أجريت على الجهاز الفني للفريق الاتفاقي.
وقال بيرناس في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء القادسية، إن العمل كان كبيرا منذ استلامه لدفة قيادة الفريق، مبديا ارتياحه الكبير باكتمال قائمة الفريق بعد تماثل المصابين للشفاء.
وأوضح بيرناس أنه بدأ نظاما جديدا في أسلوب اللعب، وأنه يحتاج للوقت لاعتياد اللاعبين على هذه الخطة الجديدة.
وأعرب المدرب الإسباني عن أمنياته بتحقيق الفريق لنتيجة إيجابية في لقاءه مع القادسية بعد غدا (الخميس) وذلك ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
من جانبه، قال اللاعب هزاع الهزاع في المؤتمر الصحافي، إن الفريق في تطور خلال الأسبوع الماضي بعد أن قدم مستوى جيد أمام الشباب.
وأكد الهزاع أن التدريبات في الأسبوع الحالي بعد التعادل مع الشباب كانت إيجابية من خلال المعنويات المرتفعة للاعبين.

ميدانياً واصل الفريق تدريباته على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، حيث عمد مدرب الفريق بيرناس إلى تنويع التدريبات مابين النواحي اللياقية والفنية قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة وضع من خلالها تصوراته الفنية للمباراة.

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