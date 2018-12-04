خريجي جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الأول في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات من 25 جامعة

المناطق - فهد المريخي

أوضح وكيل جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل للشؤون الاكاديمية الدكتور غازي بن عبد الرحمن العتيبي بان نتائج مخرجات كلية التربية بالجامعة كشفت تصدر خريجي وخريجات الجامعة في اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات في المركز الأول بين الجامعات السعودية وذلك في الاختبار التربوي العام ، حيث بلغت نسبة الاجتياز (85.6 ) بالمائة وبمتوسط أداء (57.2 ) بالمائة وهي اعلى من نسبه اجتياز جميع خريجي الجامعات من 25 جامعة والتي بلغ متوسط الاجتياز العام لها (54.6 ) بالمائة وبمتوسط أداء (47.6) بالمائة .

وأضاف الدكتور العتيبي بان تفوق خريجات قسم رياض الأطفال بالجامعة في المسار التخصصي بالمركز الخامس بنسبة اجتياز بلغت (100 ) بالمائة وبمتوسط أداء (74.4) بالمائة علما بان متوسط نسبة اجتياز 20جامعة بلغ (93.5) بالمائة وبمتوسط أداء بلغ (67.7) بالمائة ، ويعمل هذا الاختبار على فحص المخرجات الجامعية ومدى تحقق الحد الأدنى من المعايير العلمية و العملية لمهنة التعليم و الذي ينفذه المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لهيئة تقويم التعليم بالمملكة وتعد نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات من اهم المؤشرات الوطنية التي اعتمدتها وزارة التعليم للحصول على الوظيفة التعليمية والتي تسهم في اختيار افضل الكوادر البشرية وانتقائها لمهنة التعليم من خلال عمليات المفاضلة التي تجريها الجهات المختصة .

من جانبه ذكر عميد كلية التربية الدكتور عادل أبو دلّي بان هذه النتائج تعد إنجازاً هاما على مستوى الجامعات ودليل قوة لمخرجات الجامعة على كافة المستويات وذلك نظيرا ما يقوم به طلاب وطالبات الجامعة في تجاوز هذه الاختبارات وان الكلية سوف تسعى الى تحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المجالات والتخصصات وهذا يجعلنا ننافس على اكبر الجبهات العلمية على مستوى المملكة والعالم مما يؤكد الحضور المتميز للجامعة اكاديميا وبحثيا وعلمياً مؤكدا بان إدارة جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تسعى لتقوية وتطوير مخرجات الجامعة بما تتناسب مع التجدد المتواتر في البيئة التعليمية خدمةً للمصلحة العامة وتأهيل الشباب لما فيه خدمة ورفعة للتعليم وأهله في وطننا الغالي متمنيا التوفيق والنجاح للجميع .