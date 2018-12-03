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نائب أمير منطقة جازان يتفقد عدد من المواقع بمحافظة الداير بني مالك

نائب أمير منطقة جازان يتفقد عدد من المواقع بمحافظة الداير بني مالك

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نائب أمير منطقة جازان يتفقد عدد من المواقع بمحافظة الداير بني مالك

نائب أمير منطقة جازان يتفقد عدد من المواقع بمحافظة الداير بني مالك
http://almnatiq.net/?p=664686
المناطق - فضة عطيف

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، اليوم ، محافظة الدائر بني مالك ، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.
ووقف سمو نائب أمير المنطقة في مستهل الزيارة بجولة ميدانية على مشروع طريق “الداير ، ومركز جبل عثوان” الجاري تنفيذه بأكثر من ١٥٠ مليون ريال ، مستمعاً من محافظ الدائر بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة وشيخ شمل قبائل جبل عثوان أحمد بن سالم العثواني المالكي والقائمين على المشروع لشرح مفصل عن سير العمل بالطريق الذي يخدم مركز وقرى عثوان وعدد من المراكز والقرى المجاورة له ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لإنجاز المشروع في الوقت المحدد له وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع .
وزار نائب أمير المنطقة ، مزرعة المواطن جابر بن أحمد المالكي ، بقرية نيد العادي بجبل آل سلمى ، التي تعد أحدى مزارع البن المدعومة ضمن مبادرة أرامكو السعودية وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جاران ، وعدد من الجهات ذات العلاقة بدعم مزارعي البن في القطاع الجبلي بمحافظات ” الداير بني مالك والعارضة وفيفا والعيدابي والريث ، مبدياً سموه اعجابه بما شاهده وما استمع اليه حول زراعة البن والنجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التوسع في زراعة منتج البن الذي يعد من أهم المنتجات الزراعية من الناحية الاقتصادية بالمنطقة ، راجياً العون والتوفيق للجميع.

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