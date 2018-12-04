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نائب أمير منطقة جازان يزور شيخ قبيلة آل سلمى ببني مالك

نائب أمير منطقة جازان يزور شيخ قبيلة آل سلمى ببني مالك

منطقة جازان
نائب أمير منطقة جازان يتفقد عدد من المواقع بمحافظة الداير بني مالك

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نائب أمير منطقة جازان يزور شيخ قبيلة آل سلمى ببني مالك

نائب أمير منطقة جازان يزور شيخ قبيلة آل سلمى ببني مالك
http://almnatiq.net/?p=664693
المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, بزيارة لشيخ قبيلة آل سلمى بمحافظة الداير بني مالك سليمان بن سالم المالكي بمنزله، وذلك للاطمئنان على صحته.
من جانبه رحب الشيخ المالكي بزيارة سمو نائب أمير منطقة جازان، مؤكداً أن زيارة سموه تعد تجسيداً لمدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناءهم المواطنين .

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