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خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي الرئيس جورج دبليو بوش رئيس أمريكا الأسبق في وفاة الرئيس الأسبق جورش بوش الأب

خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي الرئيس جورج دبليو بوش رئيس أمريكا الأسبق في وفاة الرئيس الأسبق جورش بوش الأب

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نائب أمير الرياض يشرف حفل سفارة كازاخستان لدى المملكة

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نائب أمير منطقة جازان يزور شيخ قبيلة آل سلمى ببني مالك

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نائب أمير منطقة جازان يتفقد عدد من المواقع بمحافظة الداير بني مالك

نائب أمير منطقة جازان يتفقد عدد من المواقع بمحافظة الداير بني مالك

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خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي الرئيس جورج دبليو بوش رئيس أمريكا الأسبق في وفاة الرئيس الأسبق جورش بوش الأب

خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي الرئيس جورج دبليو بوش رئيس أمريكا الأسبق في وفاة الرئيس الأسبق جورش بوش الأب
http://almnatiq.net/?p=664700
المناطق - واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض حفل سفارة جمهورية كازاخستان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف ، وعدد من المسؤولين بالسفارة .
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .
// انتهى //

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