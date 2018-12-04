خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي الرئيس جورج دبليو بوش رئيس أمريكا الأسبق في وفاة الرئيس الأسبق جورش بوش الأب

المناطق - واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض حفل سفارة جمهورية كازاخستان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف ، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

// انتهى //