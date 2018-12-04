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خادم الحرمين يدعو أمير قطر لحضور القمة الخليجية بالرياض

خادم الحرمين يدعو أمير قطر لحضور القمة الخليجية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=664705

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، قام بتسليم الرسالة خلال زيارته الدوحة، اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

وتعد هذه الرسالة الأولى من الملك سلمان لأمير قطر منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو 2017، كما أن زيارة الزياني هي الأولى منذ إعلان الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة مقاطعة الدوحة .

وجاءت الدعوة بعد ساعات من رسالة وجهها الملك سلمان إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي تقود بلاده وساطة لحل الأزمة الخليجية.

ولم يتسن لصحيفة المناطق التأكد من صحة الخبر حتى الآن من المصادر الرسمية .

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