ملك البحرين يصدر أمرا ملكياً بتشكيل حكومة جديدة

المناطق - وكالات

أمر ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتشكيل حكومة جديدة، وفقا للمرسوم الملكي رقم 61.

ووفقا لموقع “الأيام” فقد جاء في الأمر الملكي “بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الملكي رقم 56 لسنة 2018 الصادر في 24 ربيع الأول 1440 الموافق 2 ديسمبر 2018 بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة”.

وأضاف الموقع “يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء”.

والوزراء الجدد في الحكومة البحرينية هم، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، للمالية والاقتصاد الوطني، واللواء الركن عبد الله بن حسن النعيمي، للشؤون الدفاع، وأيمن توفيق المؤيد، لشؤون الشباب والرياضة؛ فيما احتفظ بقية الوزراء بحقائبهم الوزارية.

كما قام الموقع بذكر أسماء كل من الوزراء في الحكومة الجديدة وفق المادة الثانية والثالثة.

كان مجلس الوزراء البحريني عقد، أمس الأول، جلسة استثنائية لحكومة المملكة، للإعلان عن رفع كتاب استقالة الحكومة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ وذلك بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء عن استقالة الحكومة، خليفة بن سلمان آل خليفة، وأحاط الحكومة بالكتاب المرفوع إلى الملك، والذي يتضمن استقالة مجلس الوزراء؛ وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملاً بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين، “التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي”.

وأجريت الانتخابات البرلمانية البحرينية، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وهي ثاني انتخابات تجريها البلاد، منذ أحداث 2011، التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف، ومطالبات بالديموقراطية.