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الشامبو والبلوغ المبكر.. دراسة مزعجة وتحذير للفتيات

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برعاية المري إنطلاق فعاليات اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة بمركز التأهيل بأبها

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عضو هئية كبار العلماء “التركي” يزور نادي الأدبي بمنطقة الحدود الشمالية

عضو هئية كبار العلماء “التركي” يزور نادي الأدبي بمنطقة الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=664714
المناطق - عرعر

زار المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي النادي الأدبي الثقافي في الحدود الشمالية وكان في استقبال معاليه رئيس النادي الأدبي ماجد المطلق والذي قدم له نبذه تاريخيه عن نشأة المنطقة تاريخيا كذلك نشأة تاريخ التعليم وكيف نشأ وأصبح في هذا العهد المزدهر فيما نوه عن الحراك الثقافي الادبي في المنطقة وعن الشراكات مع الجهات الحكومية الفاعلة منها جامعة الحدود الشمالية وادارة التعليم ومؤسسات رسمية أخرى وقد تجول معالي الشيخ الدكتور في اروقة النادي الادبي ومنها مسرح النادي ومكتبة هناء المغربي للطفل ومكتبة د. عبدالعزيز السبيل واطلع معاليه على مشروع تدوير الكتب الذي شرع به النادي منذ وقت سابق، ورواقي درب زبيدة والتابلاين.
وقال رئيس النادي: تشرفنا بزيارة معالي المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وعميد شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد صلال الضلعان والدكتور فيصل مفرح العنزي، وسعدنا بالاستماع إلى توجيهاته ونصائحه الثمينة.
وفي ختام الزيارة قدم رئيس النادي الأدبي للضيف الكريم مجموعة من مطبوعات النادي.

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