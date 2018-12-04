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نائب أمير منطقة جازان يزور مقر مهرجان البن في محافظة الداير بني مالك

نائب أمير منطقة جازان يزور مقر مهرجان البن في محافظة الداير بني مالك
http://almnatiq.net/?p=664718
المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم ، بزيارة الى مقر مهرجان البن بجبال جازان ” قهوة الكيف .. مرحب الضيف” الذي تستضيفه محافظة الداير بني مالك.

وتجول سموه والحضور على أقسام وأركان المعرض ، مستمعاً لشرح مفصل من محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة والقائمين على المعرض الذي يضم مشاركة “٣٠” مزارعاً من مزارعي البن بالقطاع الجبلي بالمنطقة ، إضافة لمشاركة عدد من الجهات الراعية والداعمة للمهرجان .

وطلع سموه على مبادرات أرامكو والجهات الداعمة والراعية للمهرجان وزراعة البن بالمناطق الجبلية بجازان ،ومبادرة مدرسة القعقاع التابعة لمكتب تعليم الداير لاستخدام المياه والحجار البركانية عوضاً عن التربة ، بما يسهم في توفير المياه وخفض الاعتماد على التربة في زراعة البن وغيره من المنتجات الزراعية بالمحافظات الجبلية.

واختتم سموه زيارته لمقر مهرجان البن بتفقد خيمة الأسر المنتجة التي تمثل مشاركة “١٥” أسرة من الأسر المنتجة بمحافظة بني مالك ، وخيمة الفن التشكيلي التي تضمنت “١٥٠” عملاً تشكيلياً وصورة فوتوغرافية ، تمثل مشاركة ٢٧ مصورة وفنانة تشكيلية من المصورات والفنانات التشكيلية بالمحافظة ، مبدياً سموه إعجابه بما شاهده وأطلع عليه خلال الزيارة.

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