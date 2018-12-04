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برعاية المري إنطلاق فعاليات اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة بمركز التأهيل بأبها

برعاية المري إنطلاق فعاليات اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة بمركز التأهيل بأبها
http://almnatiq.net/?p=664722
المناطق - عسير

رعى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير الاستاذ حسين بن حمد المري صباح اليوم، حفل اليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة، بمركز التأهيل الشامل بأبها.
حيث بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى مدير مركز التأهيل الشامل بأبها كلمة أوضح خلالها أن مملكتنا الرشيدة قد تابعة باهتمام مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وقدمت الخدمات اللازمة لهذه الفئة باعتبارهم جزءاً من المجتمع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات إلى أن مركز التأهيل الشامل بأبها يقوم بإيواء وتقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والاجتماعية والنفسية لأكثر من ٤٧٠ نزيلاً ونزيلة ، عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً مرئياً عن خدمات المركز والبرامج والأنشطة والأعمال التي تقدم للمستفيدين بالمركز ثم قدم عدد من أبناء دار التربية الاجتماعية بأبها العرضه الشعبية ، بعد ذلك قدم مجموعة من الأطفال أوبريت إنشادياً بهذه المناسبة .
حضر الحفل مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية الاستاذ هادي الشهراني ومساعد المدير العام للعمل الاستاذ موسى آل معدي وعدد من مدراء الفروع بالمنطقة وفي ختام الحفل كرم عدداً من الجهات الداعمة والمشاركة ومنها جمعية البر بأبها حيث تسلم التكريم فضيلة أمين عام الجمعية الاستاذ محمد بن فحاس ، كما تم تسلم الهديا التذكارية بهذه المناسبة .

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