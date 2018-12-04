فعاليات ترفيهيه ومحاضرات توعوية في مهرجان ” اهلاً بالغالين “

المناطق - الجوف

استمرت فعاليات المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة ” اهلا بالغالين ” الذي اطلقه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف موخراً بمبادرة وتنظيم جمعية الأطفال المعوقين ، حيث أقيمت محاضرة بعنوان ( تمكين الأطفال ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة ) قدمتها الأستاذة شيماء عبد الحليم ، تحدث فيها عن الإعاقة وطرق تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اجل التنمية الشاملة والمنصفة المستدامة لمواكبة خطة التنمية لرؤية 2030 منوهه لكافة حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاستقلالية والتعليم ، وتنوعت الأنشطة الترفيهية المسرحية بمشاركة عدد من مدارس التعليم العام بفقرات راقصه ترفيهية وهدايا ومشاركة من شركة اكسفورد .

من جانبه لاقت فعاليات المهرجان في يومه الثاني حضور كثيف من الزائرات الذين أعربن عن اعجابهن بالاهتمام بذوي الإعاقة وطريقة تنظيم الفعاليات ، من جانب آخر حرص القسم الإعلامي بجمعية الجوف للمعاقين على تعريف الزائرات ببرامج الجمعية و الخدمات التي تقدمها لطلابها .