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فعاليات ترفيهيه ومحاضرات توعوية في مهرجان ” اهلاً بالغالين “

فعاليات ترفيهيه ومحاضرات توعوية في مهرجان ” اهلاً بالغالين “

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فعاليات ترفيهيه ومحاضرات توعوية في مهرجان ” اهلاً بالغالين “

فعاليات ترفيهيه ومحاضرات توعوية في مهرجان ” اهلاً بالغالين “
http://almnatiq.net/?p=664733
المناطق - الجوف

استمرت فعاليات المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة ” اهلا بالغالين ” الذي اطلقه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف موخراً بمبادرة وتنظيم جمعية الأطفال المعوقين ، حيث أقيمت محاضرة بعنوان ( تمكين الأطفال ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة ) قدمتها الأستاذة شيماء عبد الحليم ، تحدث فيها عن الإعاقة وطرق تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اجل التنمية الشاملة والمنصفة المستدامة لمواكبة خطة التنمية لرؤية 2030 منوهه لكافة حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاستقلالية والتعليم ، وتنوعت الأنشطة الترفيهية المسرحية بمشاركة عدد من مدارس التعليم العام بفقرات راقصه ترفيهية وهدايا ومشاركة من شركة اكسفورد .

من جانبه لاقت فعاليات المهرجان في يومه الثاني حضور كثيف من الزائرات الذين أعربن عن اعجابهن بالاهتمام بذوي الإعاقة وطريقة تنظيم الفعاليات ، من جانب آخر حرص القسم الإعلامي بجمعية الجوف للمعاقين على تعريف الزائرات ببرامج الجمعية و الخدمات التي تقدمها لطلابها .

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