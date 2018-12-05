Pro KnockOut لتحرير الصور وتجميلها باحترافية

المناطق - وكالات

كثيرة هي الصور التي يحتفظ بها المستخدمون رقميا سواء كانت التقطت عبر هواتفهم السابقة أو عبر كاميرات تقليدية، وقد تحتاج بعض هذه الصور إلى بعض اللمسات الجمالية لعدة أسباب سواء كانت ضعف الإضاءة أو بهتان الخلفية وربما أراد المستخدم محوها أو تغييرها دون أن يلاحظ ذلك أحد، كما قد يحتاج بعض المستخدمين أيضا إلى تعديل شيء في الصور دون المساس بجودتها وتلقائيتها، يمكن للمستخدمين القيام بذلك بسهولة ودون الحاجة إلى احتراف برامج تحرير الصور عبر تطبيق Pro KnockOut.

ويعمل تطبيق Pro KnockOut بمثابة دليل لإضفاء الجمال على الصور، والخروج بصور رائعة، خاصة إذا ما قام المستخدم بالاستفادة من الأدوات الخاصة بالتحكم في الصورة، ابتداء من القص والحذف بدقة وسهولة فائقين، وإعادة إرجاع العناصر وكثير من المزايا الأخرى. ويعمل التطبيق على عزل العناصر عن الخلفية أو مسح الخلفية بالكامل وإضافة خلفية أخرى بحسب رغبة المستخدم، كما يوفر عديدا من الأدوات لتعديل الصور وإضافة التأثيرات والفلاتر وغير ذلك.

كما يوفر التطبيق Pro KnockOut للمستخدم إمكانية الملصقات والأشكال الجاهزة على الصور كإضافة نظارة أو قبعة أو تغيير قصة الشعر وربما كذلك أيضا التلاعب بالجسم، كما يمكن حذف أي جزء يريده المستخدم من الصورة بسهولة.