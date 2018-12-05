احدث الأخبار

Pro KnockOut لتحرير الصور وتجميلها باحترافية
أبرز المواد
 الشامبو والبلوغ المبكر.. دراسة مزعجة وتحذير للفتيات
أبرز المواد
 فعاليات ترفيهيه ومحاضرات توعوية في مهرجان ” اهلاً بالغالين “
منطقة الجوف
 أمير منطقة جازان يستعرض مشروعات الواجهات البحرية والحدائق والمنتزهات
منطقة جازان
 برعاية المري إنطلاق فعاليات اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة بمركز التأهيل بأبها
منطقة عسير
 نائب أمير منطقة جازان يزور مقر مهرجان البن في محافظة الداير بني مالك
منطقة جازان
 عضو هئية كبار العلماء “التركي” يزور نادي الأدبي بمنطقة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 ملك البحرين يصدر أمرا ملكياً بتشكيل حكومة جديدة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يدعو أمير قطر لحضور القمة الخليجية بالرياض
أبرز المواد
 الوفاة في الجو.. كيف تتصرف شركات الطيران في الموقف المهيب؟
أبرز المواد
 خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي الرئيس جورج دبليو بوش رئيس أمريكا الأسبق في وفاة الرئيس الأسبق جورش بوش الأب
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يشرف حفل سفارة كازاخستان لدى المملكة
محليات
Pro KnockOut لتحرير الصور وتجميلها باحترافية

Pro KnockOut لتحرير الصور وتجميلها باحترافية

أبرز المواد
الشامبو والبلوغ المبكر.. دراسة مزعجة وتحذير للفتيات

الشامبو والبلوغ المبكر.. دراسة مزعجة وتحذير للفتيات

أبرز المواد
فعاليات ترفيهيه ومحاضرات توعوية في مهرجان ” اهلاً بالغالين “

فعاليات ترفيهيه ومحاضرات توعوية في مهرجان ” اهلاً بالغالين “

منطقة الجوف
أمير منطقة جازان يستعرض مشروعات الواجهات البحرية والحدائق والمنتزهات

أمير منطقة جازان يستعرض مشروعات الواجهات البحرية والحدائق والمنتزهات

منطقة جازان

Pro KnockOut لتحرير الصور وتجميلها باحترافية

Pro KnockOut لتحرير الصور وتجميلها باحترافية
http://almnatiq.net/?p=664739
المناطق - وكالات

كثيرة هي الصور التي يحتفظ بها المستخدمون رقميا سواء كانت التقطت عبر هواتفهم السابقة أو عبر كاميرات تقليدية، وقد تحتاج بعض هذه الصور إلى بعض اللمسات الجمالية لعدة أسباب سواء كانت ضعف الإضاءة أو بهتان الخلفية وربما أراد المستخدم محوها أو تغييرها دون أن يلاحظ ذلك أحد، كما قد يحتاج بعض المستخدمين أيضا إلى تعديل شيء في الصور دون المساس بجودتها وتلقائيتها، يمكن للمستخدمين القيام بذلك بسهولة ودون الحاجة إلى احتراف برامج تحرير الصور عبر تطبيق Pro KnockOut.

ويعمل تطبيق Pro KnockOut بمثابة دليل لإضفاء الجمال على الصور، والخروج بصور رائعة، خاصة إذا ما قام المستخدم بالاستفادة من الأدوات الخاصة بالتحكم في الصورة، ابتداء من القص والحذف بدقة وسهولة فائقين، وإعادة إرجاع العناصر وكثير من المزايا الأخرى. ويعمل التطبيق على عزل العناصر عن الخلفية أو مسح الخلفية بالكامل وإضافة خلفية أخرى بحسب رغبة المستخدم، كما يوفر عديدا من الأدوات لتعديل الصور وإضافة التأثيرات والفلاتر وغير ذلك.

كما يوفر التطبيق Pro KnockOut للمستخدم إمكانية الملصقات والأشكال الجاهزة على الصور كإضافة نظارة أو قبعة أو تغيير قصة الشعر وربما كذلك أيضا التلاعب بالجسم، كما يمكن حذف أي جزء يريده المستخدم من الصورة بسهولة.

روابط ذات صلة

الشامبو والبلوغ المبكر.. دراسة مزعجة وتحذير للفتيات

الشامبو والبلوغ المبكر.. دراسة مزعجة وتحذير للفتيات
ملك البحرين يصدر أمرا ملكياً بتشكيل حكومة جديدة

ملك البحرين يصدر أمرا ملكياً بتشكيل حكومة جديدة
خادم الحرمين يدعو أمير قطر لحضور القمة الخليجية بالرياض

خادم الحرمين يدعو أمير قطر لحضور القمة الخليجية بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*