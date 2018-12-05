البلاديوم يصعد لمستوى قياسي.. أسعاره تتجاوز الذهب

المناطق - وكالات

صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء، بدعم من الإقبال على شراء المعدن بغرض المضاربة وشح إمداداته، متجاوزا لفترة وجيزة سعر الذهب الذي ارتفع لأعلى مستوياته في أكثر من خمسة أسابيع مع هبوط الدولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1239.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1844 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى سعر له منذ 26 أكتوبر تشرين الأول عند 1241.86 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.56 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1246.60 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1230.90 دولار للأوقية، بعدما قفز في وقت سابق إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1239.50 دولار للأوقية.

وتتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار الضغوط على الدولار بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين على التوقف عن فرض رسوم جديدة لمدة 90 يوما.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.04 بالمئة إلى 14.52 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 804.20 دولار للأوقية.