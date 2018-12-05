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سامسونج تعلن موعد إطلاق هاتفها من الجيل الخامس “الخارق”

سامسونج تعلن موعد إطلاق هاتفها من الجيل الخامس “الخارق”
http://almnatiq.net/?p=664780
المناطق - وكالات

أعلنت شركة الاتصالات الأميركية “فيرايزون” و”سامسونغ” عن إطلاق أول الهواتف الذكية التجارية المتوافقة مع شبكة الجيل الخامس 5G في الولايات المتحدة، في النصف الأول من عام 2019.

ومن المقرر أن تقوم الشركتان بكشف النقاب عن النموذج الأولي للهاتف الجديد المدعوم من منصة Qualcomm Snapdragon Mobile الرائدة مع مودم Snapdragon X50 5G NR ووحدات لا سلكية، وذلك في مؤتمر Qualcomm Snapdragon Technology السنوي في ماوي، هاواي، هذا الأسبوع.

وقال نائب رئيس قسم الأجهزة اللاسلكية والتسويق في فيرايزون، برايان هيغينز: “ستستهل شبكة 5G عصرًا جديدًا من الاتصال عبر الهاتف المحمول، مما يسمح للناس بالاتصال بالبيانات وتبادل الخبرات بطرق لم تكن ممكنة على الإطلاق”. وأضاف:”نحن نتشارك في صنع هاتف ذكي يضع قوة شبكة الجيل الخامس بين يديكم”.

وستوفر خدمة 5G نطاقا تردديًا كبيرًا وفرصًا أكبر للاتصال بطرق متطورة، إضافة إلى سرعة فائقة في التحميل أسرع من شبكة 4G LTE المستخدمة اليوم.

ولم يتم الإعلان تحديدا عن طراز الهاتف الذي سيعمل مع الشبكة الفائقة السرعة الجديدة.

وأطلقت سامسونغ، التي ستطرح أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم في وقت مبكر من عام 2019 ، شراكة مع Verizon فيما يخص شبكان 5G المنزلية منذ بداية عام 2018.

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