10 أندية سعودية تحقق استفادة مادية من المونديال الروسي

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المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم قائمة الأندية التي حصلت على عوائد مادية نظير مشاركة لاعبيها خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا .
وبحسب القائمة التي أعلنها “فيفا”، فإن 10 أندية تنافس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين استفادت كثيراً من الناحية المادية، بعد مشاركة لاعبيها مع “الأخضر” في البطولة.
واعتلى الهلال القائمة وحصل على 2 مليون و24 ألف دولار أمريكي، يليه الأهلي بواقع مليون و 025ر889 ألف دولار .
وتلقى الباطن 127 ألف دولار والفتح 191 ألفا والاتحاد 343 ألف دولار، والاتفاق 203 ألفا والنصر 700 ألف دولار والرائد 133 ألف دولار والشباب 704 ألف والتعاون 152 ألف دولارا أمريكيا.

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