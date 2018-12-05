نادي الحي بصوير الجوف يقيم مهرجانه الشعبي

المناطق - الجوف

أطلق نادي الحي بثانوية ابن رشد بصوير منطقة الجوف يوم الاثنين 25 ربيع الأول 1440هـ فعاليات مهرجانه الشعبي و الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ؛ وسط حضور و تفاعل كبير من أفراد المجتمع ، حيث اشتمل على العديد من المناشط و الفعاليات الموجهة لكافة الأعمار .

و اشتملت مناشط المهرجان الشعبي على عددٍ من الفعاليات المتنوعة و الألعاب الشعبية مثل البيّة و الكيرم ، كما أقيمت منافسة في لعبة “الهند” ، و مسابقات في انتاج و إعداد “الجمرية” و مسابقة أفضل طبق شعبي ، إضافة إلى مسابقات شعبية متنوعة . و يشتمل المهرجان على

عروض للسيارات الغريبة و الكلاسيكية ، و عروض الخيول و الفروسية ، و متحف شخصي للأستاذ محمد بن عبد الله الغشم .

هذا و ذكر قائد النادي الأستاذ حويدر بن سفار القعقاع بأن المهرجان يأتي ضمن برامج و مناشط النادي الاجتماعية و الثقافية ، و يهدف للتعريف بالموروث الشعبي و التنوع الثقافي للمنطقة ، و تأصيل المواطنة الصالحة لدى المستفيدين من برامج النادي ، كما يسعى المهرجان للتعريف بالنواحي الثقافية و الشعبية لدى النشء و ربطهم بتراث الآباء و الأجداد .

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و بيّن القعقاع بأن الفعاليات شملت تأمين مجموعة من الألعاب للأطفال و إقامة مسابقات موجهة للأسر في منازلهم ، و تقديم العديد من الجوائز اليومية عبارةً عن أطقم ذهب ، و أجهزة ذكية، بالإضافة إلى العديد

من الجوائز القيمة و العينية من خلال السحوبات اليومية في مقر المهرجان .

و أوضح قائد النادي بأن مستشفى صوير العام ، ومركز الرعاية الصحية الأولية بصوير يشاركان بالجانب الصحي من خلال إقامة حملة للتبرع بالدم ، إضافةً إلى قياس الضغط و مستوى السكر في الدم ، و تقديم

النصائح الطبية و الوقائية للزوار. هذا و قد قام مدير إدارة النشاط

الطلابي بتعليم الجوف و ممثل أندية الحي بالمنطقة الأستاذ خالد بن عبيد الله القنيفذ بزيارة النادي و الاطلاع على فعاليات المهرجان الشعبي و مشاركة الزوار بعض الألعاب الشعبية داخل المهرجان ، مقدمًا شكره و تقديره للعاملين بالنادي على جهودهم الحثيثة و الملموسة في تفعيل هذه البرامج و إشراك أكبر شريحة من المجتمع في هذه البرامج .

و ثمّن القعقاع لشركاء النجاح (الغرفة التجارية الصناعية بالجوف ، لجنة التنمية الاجتماعية بصوير ، جوال الجوف ، البوصلة للدعاية والإعلان

، مصنع المزايا الأربعة ، مكتبة بلقيس ، لجنة التنمية الأسرية ، سناب لايف صوير) دعمهم و رعايتهم لمناشط و برامج النادي و المهرجان الشعبي .