نائب أمير جازان يلتقي مشائخ بني مالك ويطلع على مشروعاتها ويرعى عدد من الاتفاقيات

الداير - فضه عطيف

اختتم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان زيارته التفقدية لمحافظة الداير بني مالك مساء اليوم , بزيارة معرض إنجازات الجهات الحكومية بمحافظة الداير بني مالكً المصاحب لمهرجان البن السادس في جبال جازان ” قهوة الكيف .. مرحب الضيف ، الذي تستضيفه بني مالك ، وذلك بمقر المركز الحضاري بالمحافظة.

وتجول والحضور على أقسام وأركان المعرض الذي يمثل مشاركة مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة بالمناسبة.

واستمع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن المعرض وما يتضمنه من أعمال ومجسمات تحكي المنجزات التنموية والحضارية التي شهدتها المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها خلال هذه الفترة, حيث شهدت المحافظة تنفيذ مشروعات بلدية وتعليمية وصحية وكهرباء ومياه وزراعة وغيرها من المجالات التنموية والخدمية .

والتقى نائب أمير منطقة جازان عقب الجولة على المعرض ، بمشايخ وأهالي المحافظة.

واستمع سموه لمطالب المواطنين، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموي كافة.

وشهد سموه خلال اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات بين عدد من الجهات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص في مجالات الأداء المتميز و أفضل مزرعة للبن و إنشاء مبنى للكلى وعدد من الخدمات التدريبية والسياحية والتوعوية.

وأعرب نائب أمير جازان في ختام زيارته لمحافظة الدائر بني مالك , عن سعادته بالزيارة وما شاهده واطلع عليه ، منوهاً بما تشهده المحافظة من تطور ونمو في مختلف المجالات وما حققه مهرجان البن من نتائج كان آخرها توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين شركة ارامكو السعودية وهيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان مع عدد من الجمعيات الخيرية بالقطاع الجبلي وما ستحققه تلك الاتفاقيات من نتائج إيجابية في المجالات الزراعية والسياحية والزراعية لتوفير فرص العمل لشباب وفتيات المنطقة والتعريف بما تزخر به منطقة جازان من مقومات.

وثمن سمو نائب أمير المنطقة جهود مختلف الجهات الحكومية وما حققته وتحققه تلك الجهات بمحافظة بني مالك وغيرها من محافظات المنطقة من إنجازات تنموية شملت شتى المجلات الخدمية والمشروعات التنموية ، انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.