الأميره عبير المنديل تترأس اجتماع اللجنة التنموية النسائية بمنطقة القصيم

الأميره عبير المنديل تترأس اجتماع اللجنة التنموية النسائية بمنطقة القصيم

منطقة القصيم
” سعود الطبية” تطلق 49 مبادرة تطوعية في احياء الرياض اليوم

” سعود الطبية” تطلق 49 مبادرة تطوعية في احياء الرياض اليوم

منطقة الرياض
أمطار على حائل.. والدفاع المدني يحذر

أمطار على حائل.. والدفاع المدني يحذر

منطقة حائل
نائب أمير جازان يلتقي مشائخ بني مالك ويطلع على مشروعاتها ويرعى عدد من الاتفاقيات

نائب أمير جازان يلتقي مشائخ بني مالك ويطلع على مشروعاتها ويرعى عدد من الاتفاقيات

منطقة جازان

أمطار على حائل.. والدفاع المدني يحذر

أمطار على حائل.. والدفاع المدني يحذر
http://almnatiq.net/?p=664799
المناطق - حائل

هطلت مساء اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وضواحيها، سالت على إثرها بعض الشعاب ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.
من جهته دعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم نافع الحربي، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، بناءً على ما ورد من تنبيه من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة، حاثاً الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حرصاً على سلامتهم.

روابط ذات صلة

جامعة حائل تنظم لقاء قيادات الجامعة الثاني

جامعة حائل تنظم لقاء قيادات الجامعة الثاني
مدير جامعة حائل يدشن برامج عمادة القبول والتسجيل

مدير جامعة حائل يدشن برامج عمادة القبول والتسجيل
وظائف شاغرة لحملة الشهادة الابتدائية أو الكفاءة في حائل

وظائف شاغرة لحملة الشهادة الابتدائية أو الكفاءة في حائل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*