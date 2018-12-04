أمطار على حائل.. والدفاع المدني يحذر

المناطق - حائل

هطلت مساء اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وضواحيها، سالت على إثرها بعض الشعاب ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.

من جهته دعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم نافع الحربي، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، بناءً على ما ورد من تنبيه من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة، حاثاً الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حرصاً على سلامتهم.