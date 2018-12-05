” سعود الطبية” تطلق 49 مبادرة تطوعية في احياء الرياض اليوم

المناطق - الرياض

بـ 700 متطوعًا، تطلق مدينة الملك سعود الطبية اليوم الأربعاء 49 مبادرة تطوعية تحت شعار “تطوعي صحة” في مختلف أنحاء العاصمة، تزامنًا مع “اليوم العالمي للتطوع”، بهدف إشراك العاملين والمتطوعين في خدمة المجتمع، وترسيخ مفهوم التطوع في المنشأة الصحية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام أ.خالد العوفي بأن 19 قسمًا بالمدينة الطبية يشاركون في تلك المبادرات التطوعية، وتأتي إيمانًا من الإدارة التنفيذية بالمدينة بأهمية التطوع في القطاع الصحي؛ لما له من أهمية كبيرة في نفوس المراجعين والمرضى.

وأكد العوفي بأن المبادرات التطوعية للمدينة تهدف بشكل مباشر إلى المشاركة في البرامج التوعوية والخدمات الصحية، والتي تأتي من منطلق أهمية تطوير مجال العمل التطوعي؛ وهو الجانب الذي لم تغفل عنه رؤية المملكة 2030؛ وأن اهتمامها به دليل على دوره في التنمية الشاملة والنهضة للمجتمع وتعزيز القيم الإيجابية؛ وإكسابهم روح المبادرة وحب الخير للغير.

وأشار العوفي إلى أن المدينة تعدت محيطها الجغرافي في 26 مبادرة تطوعية؛ وذلك بهدف إيصال رسائلها التوعوية لمختلف فئات المجتمع في أماكن تجمعاتهم، بالإضافة إلى 20 مبادرة تطوعية داخل أسوار المدينة الطبية لتقديم تلك الخدمات للمرضى والمراجعين والزوار.