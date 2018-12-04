الأميره عبير المنديل تترأس اجتماع اللجنة التنموية النسائية بمنطقة القصيم

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أكدت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم , رئيسة اللجنة النسائية التنموية بالمنطقة , على أن اللجنة التنموية النسائية تسعى إلى أن تكون داعماً أساسياً وجسراً معتدلاً لتحقيق ماتصبوا إليه القيادة ـ أيدها الله ـ من إعطاء المرأة دور أكبر في المنطقة وإبراز الكفاءات من المواطنات المبدعات في كافة المجالات التنموية , مبينة سموها إلى أن الإنجازات لكل عمل ناجح يعتمد بعد توفيق الله على النية الصادقة والتعاون الوثيق والثقة المتبادلة في الأداء والبذل بين أعضاء الفريق الواحد وبروح التكاتف والأسرة الواحدة , مؤكدة على فخرها واعتزازها بكافة أعضاء اللجنة التنموية النسائية , مباركة لدكتورة فاطمة الفريح على تكليفها أمينة للجنة النسائية التنموية , داعية المولى عز وجل أن يوفق الجميع على تنفيذ كافة الأعمال والتطلعات المرجوة لخدمة هذه المنطقة المتميزة بمكنونها الاجتماعي , متطلعة من الجميع إلى توحيد الجهود للعمل على تمكين وإعطاء المرأة دور أكبر في دفع عجلة التنمية بما يتوافق مع ثوابتنا الإسلامية وبذل الجهود لتفعيل الأنشطة النسائية بالمنطقة في كافة مدنها ومحافظاتها ومراكزها , داعية المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والإستقرار الدائم .

جاء ذلك خلال ترؤس سموها الاجتماع الأول للجنة التنموية النسائية بالمنطقة بدورتها الثانية , مساء اليوم , بمقر اللجنة بمدينة بريدة , بحضور كافة أعضاء اللجنة .

حيث استعرض الاجتماع مناقشة سبل تعزيز دور المرأة بالمنطقة , بالإضافة إلى عرض مرئي قدم من خلاله رسالة اللجنة وأهدافها ولجانها الفرعية , تلا ذلك حواراً مفتوحاً مع سمو رئيسة اللجنة التنموية النسائية بالمنطقة نوقش من خلاله عددا من النقاط التي تهتم في الريادة والجودة , وتمكين المرأة العاملة في النشاطات النسائية , وتأهيل وتدريب العاملات , ومتابعة تقييم وقياس الأثر على المجتمع وتطويره , بالإضافة إلى استعراض عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة والتي تساهم في تحديد جوانب القوة والضعف وتنمية أداء اللجان الفرعية ووضع مؤشرات قياس لتحقيق الأهداف والتطلعات .