تدشين برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية في حريملاء

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دشن محافظ حريملاء عبدالرحمن بن زيد الهزاني رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية في حريملاء، والذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة البيئة والمياه والزراعة، في حضور عدد من أعضاء المجلسين المحلي والبلدي وأعضاء لجنة التنمية السياحية وأصدقاء البيئة، ومشاركة عدد كبير من طلاب التعليم العام، وذلك في متنزه حريملاء الوطني أمس الاثنين.

وقدم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض ورشة عمل لطلاب مدارس المحافظة، عن المبادئ السبعة لبرنامج (لا تترك أثر)، تناولت أهمية العناية بالبيئة والمتنزهات العامة وعدم العبث بها سواء بالاحتطاب أو إلقاء المخلفات التي تشكل تهديد لها، وأساسيات رحلاتالتنزه أو التخييم مثل حقيبة الإسعافات الأولية والمصابيح الكهربائية لحالات الطوارئ وغيرها، مشددة على ضرورة الحفاظ على النظافة وعدم قطع الأشجار وغير ذلك مما يخدم الحفاظ على البيئة والطبيعة، بمشاركة واسعة من طلاب التعليم العام بالمحافظة.

وثمن محافظ حريملاءعبدالرحمن بن زيد الهزاني جهود سمو أمير منطقة الرياض في دعم مسيرة التنمية بالمنطقة ورعاية سموهلبرنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية هذا البرنامج الهام والذي يدعم العناية بالبيئة الطبيعية للمتنزهات والمحافظة عليها، مشيداً بدور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياضفي مجال المحافظة على المتنزهات الوطنية والتراثيةوتنفيذبرنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية بمحافظات المنطقة.

ويحظى برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية برعاية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، حيث قام سموه بتدشين البرنامج مؤخراً، والذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بالشراكة مع برنامج “لا تترك أثر” ضمن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والوزارة، وتشرف عليه الهيئة وتسعى لجعله جزءاً من خطط التنمية السياحية وتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويهدف لتدريب أفراد المجتمع ورواد المناطق الطبيعية على مبادئ البرنامج السبعة من قبل قادة متمرسين ومرخصين.

ويعد البرنامج استكمالاً للمشاريع التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تطوير نمط السياحة البيئية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ ما يسهم في دعم مسيرة الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز السياحة بالمملكة، حيث تدعم الهيئة البرنامج من خلال تقديم وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للمبادئ السبعة لبرنامج “لا تترك أثر”، إضافة إلى تنفيذ عدد من رحلات الهايكنج ووضع عدد من اللوحات الإرشادية والتوعوية التي تسهم في نشر ثقافة الوعي لجميع أفراد المجتمع.

ويتضمن برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية عدداً من المناشط كالتشجير والنظافة وزيادة الوعي البيئي، ويهدف إلى إحداث تغيرات معرفية وسلوكية لترسيخ المبادئ والقيم التي تحافظ على المال العام من موارد طبيعية وحماية ممتلكات الدولة من آثار وتراث وطني، وتعزيز سبل مكافحة التخريب أو التدمير لتلك الممتلكات، وتعزيز المسؤولية الوطنية بالترفيه، إضافة إلى الاستجمام المتوافق مع البيئة. وقد بدأ تفعيل البرنامج من الزلفي ثم متنزه الغاط الوطني ومتنزه حريملاء، وبعد ذلك في عدد من المتنزهات بمحافظات منطقة الرياض.